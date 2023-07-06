Бачив чернетки промов, – Буданов поділився прогнозом щодо саміту НАТО

Кирило Буданов вважає, що очікування українців від саміту НАТО, який невдовзі відбудеться у Вільнюсі, не виправдаються. Голова розвідки дуже реалістично дивиться на цю подію.

Чому Буданов не покладає великих надій на саміт НАТО

Кирило Буданов переконаний, що на липневому саміті НАТО Україну не запросять стати членом Альянсу. Таку думку він висловив у інтерв'ю британським журналістам.

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Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені,

– пояснив голова розвідки.

Він додав, що на саміті лунатимуть "певні слова", але більше нічого не буде. Буданов впевнений в тому, що будуть говорити союзники, бо бачив чернетки промов.

Саміт НАТО: головне

Саміт країн Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня. Генсек Єнс Столтенберг обіцяв Володимиру Зеленському рішення про посилення підтримки України на довгострокову перспективу.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що очікують на визначення чіткого алгоритму вступу нашої держави до НАТО.

Водночас політолог Ігор Рейтерович вважає, що Україні на саміті можуть запропонувати гарантії безпеки. Він наголосив, що тут важливо, аби ці гарантії не стали альтернативою вступу в НАТО.