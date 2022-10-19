Буданов розповів, чи готова Росія завдати ядерного удару по Україні

Росія теоретично може застосувати ядерну зброю у війні проти України. Проте це лише пришвидшить їх розпад і у Кремлі це розуміють.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наголосив, що це скоріше риторичне питання, оскільки ядерна зброя – це передусім інструмент стримування.

Увага США та НАТО завдадуть превентивний удар по Росії у випадку ядерної загрози, – полковник запасу

Ядерна зброя в будь-якій країні світу – це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично застосувати ядерну зброю? Теоретично – можуть,

– зазначив Буданов.

Однак, наголосив, що це тільки пришвидшить розпад Росії, і на думку Буданова, у Кремлі це знають і розуміють.

"Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", – додав головний розвідник.

Пояснення ядерних навчань: що відбувається в Росії та НАТО

Буданов зауважив, що зараз в Росії тривають щорічні ядерні навчання, цього року вони називаються "Гром-2022". Вони проходять майже синхронно з аналогічними натовськими навчаннями.

Проте кульмінація "тренувань" стратегічних ядерних сил Росії намічена одразу після завершення активної фази навчань НАТО, з єдиною метою – показати, що "ми можемо більше",

– пояснив Кирило Буданов.

Так за даними розвідника, Росія у ході навчань планує запуски з 3-х ядерних підводних ракетоносіїв, запуск гіперзвукової ракетної зброї, запуск міжконтинентальних балістичних ракет, запуск РС-28, а також використання стратегічних неядерних сил, літаків стратегічної та дальньої авіації, "Іскандерів", пуски "Калібрів".

Коротко про ядерні погрози Путіна

Володимир Путін 21 вересня вкотре пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що Росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава Кремля наголосив, що не блефує.

В Офісі Президента вважають, що на ймовірні дії Росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати Кремль від агресивних намірів.

На пресконференції в ООН Сєргєй Лавров став погрожувати "ядерною доктриною". Він заявив, що всі російські закони й доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через псевдореферендуми території України.

17 жовтня в Європі стартували щорічні навчання НАТО з ядерного стримування під назвою Steadfast Noon. Вони триватимуть до 30 жовтня. Будуть задіяні до 60 літаків різних типів із 14 країн НАТО, зокрема американські стратегічні бомбардувальники.

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