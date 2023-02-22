Буданов розповів, коли будуть вирішальні бої війни

Керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, коли будуть вирішальні бої у війні Росії проти України. Глава української розвідки заявив, що бойові дії наближаються до кінця.

Буданов запевнив, що в його прогнозах щодо закінчення війни нічого не змінилося. Він підтвердив, що із "середини й до кінця весни будуть вирішальні бої".

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Буданов заявив про переломний момент війни

Буданов ствердно відповів на питання, чи в цих боях буде вирішуватиметься доля війни. "Це переломний момент", – додав глава ГУР МО.

Він також провів аналогію з футбольним матчем, заявивши, що у протистоянні між Україною і Росією "рахунок 1:1, а хвилина 70-а".

"Це суб'єктивне бачення", – наголосив Буданов.

Буданов анонсував наступ України

Кирило Буданов заявив, що Збройні Сили Україні навесні 2023 року планують серйозний наступ. За даними очільника розвідки, він передбачає звільнення української території.

Кирило Буданов заявив, що бойові дії у березні 2023 року будуть "найспекотнішими". Він зазначив, що Україна буде звільняти територій від Криму до Донбасу.

Буданов наголосив, що Україна має зробити все, щоб до цього літа Крим повернувся додому. На питання журналістів, чи спонукатиме деокупація півострова Владіміра Путіна до застосування ядерної зброї, глава ГУР відповів, що ні.

Кирило Буданов припустив, що щоразу "загадкові вибухи" у Росії відбуватимуться все більше вглиб країни-агресорки. Крім того, в контексті окупованого Криму він зазначив, що там Україна може використовувати будь-яку зброю, яку вважає за потрібне.

Глава ГУР МО вважає, що у 2023 році завершиться війна перемогою України. За його словами, хороших новин варто чекати у другій половині 2023 року або ближче до його кінця.

Також Буданов переконаний, що кремлівському диктатору Владіміру Путіну залишилося жити уже зовсім не багато. За його словами, кремлівський диктатор смертельно хворий на рак. Керівник розвідки заявив, що Путін помре після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

. Представник ГУР МО Андрій Юсов інформував, що прогнози Буданова на 2023 рік базуються на розвідданих та аналізі ситуації на полі бою та у світі.