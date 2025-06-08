Буданов сказав, на коли відбудеться обмін тілами загиблих між Україною і Росією

Україна стикається з інформаційним тиском щодо обмінного процесу. Проте репатріація тіл все ж має відбутися найближчим часом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова.

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Коли буде обмін тілами загиблих

Так, Кирило Буданов зазначив, що початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок.

Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога,

– вказав він.

Голова ГУР наголосив, що Україна ретельно дотримується домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Він зазначив, що рішення щодо того, кого, коли і як міняти не має бути одноосібним. Ретельна підготовка до обміну триває.

Зауважимо, що днем раніше голова російської делегації на переговорах Владімір Мединський звинуватив Київ нібито у зриві нового обміну. Там заявили, що Україна "несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими". У Коордштабі відповіли, що ці заяви не відповідають дійсності і є маніпуляцією.