"Такі думки існували": Буданов відповів, чи пропонували йому посаду міністра оборони
Джерело:BBC
На початку минулого року ходили чутки, що замість колишнього міністра оборони Олексія Резнікова можуть призначити Кирила Буданова. Розгляд його кандидатури тоді офіційно підтвердив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Журналісти поцікавилися в очільника ГУР, чи таки пропонували йому очолити Міноборони.
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Що сказав Буданов
Питання про те, чи розглядали його на посаду міністра оборони, Буданов назвав риторичним. Розвідник підкреслив, що він полюбляє логіку.
Водночас посадовець визнав, що у влади були думки щодо його нового призначення.
Але, судячи з того, що ми зараз з вами розмовляємо, я сиджу перед вами – вочевидь цього не сталося. Правильно?,
– звернувся Буданов до співрозмовників.
Нагадаємо, що розмови про звільнення Резнікова почали ходити взимку 2023 року. Тоді у ЗМІ писали, що Буданов не хоче йти з розвідки. Втім, очікувана відставка сталася аж у вересні. А новим главою оборонного відомства був призначений Рустем Умеров.
Слід зауважити, що на початку 2024 року, коли у медіа активно прогнозували майбутню відставку ексголовкома Валерія Залужного, Буданова журналісти називали ймовірним кандидатом у його наступники.
Тоді генерал відмовлявся від коментарів на цю тему. Вже після того, як Залужного зняли, Буданов заявив, що підтримує рішення президента.
Також він зауважив, що між Зеленським і Залужним навряд чи могли бути особисті суперечки у ситуації, коли "один є підлеглим іншого".
Росіяни поширили черговий фейк про Буданова
- Окупанти продовжують видавати бажане за реальне. Так, вони вигадали, що голова ГУР потрапив у полон.
- Пропагандисти почали розповідати, що нібито захопити розвідника вдалося, коли той прибув на позиції під Авдіївкою.
- Для того, аби їхня маячня хоч трохи була схожа на правду, вони показали фото росіянина, якого за допомогою діпфейку "зробили Будановим".
- У Центрі протидії дезінформації зазначили, що пропагандисти вже не вперше "беруть у полон" Буданова.
- Цей фейк вони розповсюджували ще у жовтні 2023 року.