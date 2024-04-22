"Такі думки існували": Буданов відповів, чи пропонували йому посаду міністра оборони

На початку минулого року ходили чутки, що замість колишнього міністра оборони Олексія Резнікова можуть призначити Кирила Буданова. Розгляд його кандидатури тоді офіційно підтвердив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Журналісти поцікавилися в очільника ГУР, чи таки пропонували йому очолити Міноборони.

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Що сказав Буданов

Питання про те, чи розглядали його на посаду міністра оборони, Буданов назвав риторичним. Розвідник підкреслив, що він полюбляє логіку.

Водночас посадовець визнав, що у влади були думки щодо його нового призначення.

Але, судячи з того, що ми зараз з вами розмовляємо, я сиджу перед вами – вочевидь цього не сталося. Правильно?,

– звернувся Буданов до співрозмовників.

Нагадаємо, що розмови про звільнення Резнікова почали ходити взимку 2023 року. Тоді у ЗМІ писали, що Буданов не хоче йти з розвідки. Втім, очікувана відставка сталася аж у вересні. А новим главою оборонного відомства був призначений Рустем Умеров.

Слід зауважити, що на початку 2024 року, коли у медіа активно прогнозували майбутню відставку ексголовкома Валерія Залужного, Буданова журналісти називали ймовірним кандидатом у його наступники.

Тоді генерал відмовлявся від коментарів на цю тему. Вже після того, як Залужного зняли, Буданов заявив, що підтримує рішення президента.

Також він зауважив, що між Зеленським і Залужним навряд чи могли бути особисті суперечки у ситуації, коли "один є підлеглим іншого".

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