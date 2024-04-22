Немає підстав вірити в стратегічний програш України, – Буданов пояснив причину

Кирило Буданов прокоментував заяви Заходу про те, що Україна може програти у війні вже у 2024 році. Очільник української розвідки пояснив, що він ніяк на такі песимістичні настрої не реагує.

Глава Головного управління розвідки пояснив, чи має сенс такий песимізм. Перед цим Буданов попередив про важкий період з середи травня – початку червня. Адже росіяни проводять комплексну операцію.

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Буданов пояснив, чому немає підстав вірити в стратегічний програш України

Генерал-лейтенант розповів, що у випадку, якщо ми говоримо про сценарії, які розробляються, які можуть бути, то в будь-якому випадку є сценарії:

позитивні для однієї зі сторін,

негативні для другої зі сторін.

Немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України. Так, якщо говорити, що все буде йти погано – ну, цілком зрозуміло, що і результат буде поганий. Проте, якщо підуть зміни на краще – а підстави вважати, що так буде, все ще є,

– заявив Буданов.

Очільник ГУР Міноборони сказав, що інтерв'ю вони проводили 19 квітня та почали з питання про збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22МЗ. Адже саме в цей день ЗСУ його ліквідували.

"Це позитивно вплине на ситуацію, як мінімум для одного конкретно взятого регіону? Я б сказав, так, позитивно. Так, є проблеми на фронті, але треба теж відверто казати – ці ж проблеми не сьогодні з'явилися, і не місяць тому, і навіть не три місяці тому. Це системна проблема, з якою ми стикнулися. І разом з тим треба пам'ятати, що Україна все ще існує", – сказав очільник Головного управління розвідки.

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В ЦРУ попереджали про ризики