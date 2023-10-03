Росія визнала Буданова "терористом": у ГУР сказали, що це означає для України
Російська влада звинуватила Кирила Буданова у "тероризмі" через безпілотники, які часто почали літати над небом Росії. Водночас такі заяви російських пропагандистів свідчать про визнання роботи української розвідки.
Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він зазначив, що такими списками окупанти визначають українців, які борються проти злого режиму, передає 24 Канал.
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Юсов висловився про визнання Буданова "терористом" у Росії
Андрій Юсов зазначив, що для всього воєнно-політичного керівництва України чергові пропагандистські заяви та складені списки є визнанням його роботи. Зокрема, як для науковця Нобелівська премія.
Для керівника української розвідки подібні звинувачення – це визнання високої професійності, служіння своїй батьківщині й фахової роботи,
– наголосив представник ГУР МО.
Водночас він наголосив, що наші громадяни не мають забувати, що головною державою-терористкою лишається Росія, яка чинить геноцид і агресивну війну проти України й запустила тисячі ракет по нашій території. За словами Юсова, те, що Україна чинить опір, зокрема, спецслужби, Головне управління розвідки – це абсолютно нормально.
Як відреагував Буданов на звинувачення у "тероризмі"
Юсов наголосив, що він також мав нагоду поспілкуватися з цього питання з головою ГУР МО Кирилом Будановим. Представник розвідки зазначив, що відреагував Буданов досить фірмово.
"Тобто це спокійне обличчя, і робота триває. Я думаю, що в загарбників буде ще багато приводу для істерик", – зауважив Юсов.
Наостанок він підкреслив, що подібні списки є відповіддю держави-агресора на останні активні дії ГУР МО, а також заходи на різних ділянках фронту і за його межами. Юсов зазначив, що це вже не перші подібні звинувачення, які ані в Україні, ані в вільному світі з точки зору міжнародного права не мають жодного значення, хіба що посміятися з цього всього.
Буданов став "терористом" у Росії
- Слідчий комітет Росії висунув звинувачення трьом українським воєначальникам за нібито організації понад ста ударів дронами по території Москви, Московської області та інших регіонів країни агресорки. Мовиться про очільника ГУР МО Кирила Буданова і командувачів Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, Військово-морськими силами ЗСУ Олексія Неїжпапу та командира українського полку безпілотників Сергія Бурденюка.
- Крім того, всіх перелічених осіб російська влада хоче оголосити в розшук. Також окупанти їм прагнуть обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно.
- Варто зазначити, що удари по російських населених пунктах стали для громадян країни-агресорки вже звичним явищем. Зокрема, нещодавно були прильоти по заводу у Шебекіно, де вони виготовляють компоненти для своєї зброї.