Не все так однозначно: Джо Байден та Сі Цзіньпін ще можуть приїхати на Саміт миру

У Китаї повідомили, що їхня делегація не буде присутньою на Глобальному саміті миру у Швейцарії. У США підтвердили свою участь, але, найімовірніше, без Джо Байдена. Втім ситуація може змінитися.

Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко у розмові з 24 Каналом наголосив, що Китай насправді зацікавлений у тому, щоб бути присутнім на саміті. Цікаво відзначити, що Владімір Путін міг відмовляти Сі Цзіньпіна від участі у саміті під час свого візиту до Пекіна.

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Чому Пекін до останнього не повідомляв своє рішення

Китай досить довго тримав інтригу щодо своєї присутності на Глобальному саміті миру у Швейцарії. Втім нещодавно Пекін все ж заявив, що його делегація "навряд чи буде на саміті". Мовляв, Китай продовжить просувати мирні переговори "по-своєму".

Чим довша ця театральна пауза, тим більше сторони можуть торгуватися. Якщо говорити про васальні стосунки Китаю та Росії, то користуючись цією паузою Пекін може набагато більше витягувати з Росії. Але, за моїм політичним чуттям, Китай не проігнорує саміт миру. Китай буде на ньому присутній або неформальною, або ж формальною делегацією,

– зазначив Олексій Буряченко.

На саміті, ймовірно, обговорюватимуть не лише справедливий мир для України, але й архітектуру світової безпеки. Можливо, не офіційно, однак щонайменше розмови в кулуарах неминучі. Крім того, на саміті будуть представлені 75 країн на рівні лідерів, а загалом свою участь вже підтвердили 106 країн та делегацій.

"Прем'єр Індії Моді також буде на саміті. Якщо він після G7 одразу полетить до Швейцарії це свідчитиме про те, що саме на Індію буде сконцентрований геополітичний пріоритет найбільш розвинутих країн в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Тож чи зможе Китай дозволити таку пріоритизацію та фактично виштовхування його з геополітичної повістки? Звісно ж ні", – наголосив політолог.

Буряченко пояснив, що саміт у Швейцарії, найімовірніше, не буде єдиним. Після установчого саміту можуть проходити й інші, щоб долучити максимальну кількість країн до обговорення. На якомусь з цих етапів все ж може долучитися Китай.

"Китай не упустить можливість долучитися до створення нової архітектури безпеки, визначення його ролі у цій системі. Щобільше, він захоче бути однією зі сторін, які будуть формальними миротворцями: затверджуватимуть й гарантуватимуть те, про що домовляться на фінішній прямій самітів", – додав політолог.

Байден розставляє пріоритети

Щодо іншої ключової країни на Глобальному саміті миру. У Сполучених Штатах підтвердили свою присутність на саміті на високому рівні. Водночас достеменно досі невідомо, чи представить США саме президент Джо Байден.

Раніше повідомлялось, що Байден не зможе приїхати, адже саміт перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який лідер США має відвідати разом з голлівудськими зірками.

Поки я б не говорив, що Байден точно буде відсутнім. Логіка процесу вказує на протилежне – Байден має бути присутнім. Але американська сторона ще не визначилась, і оцю стратегічну невизначеність продовжуватимуть до самого піку. З огляду на жорстку (виборчу) конкуренцію у США, він якраз може надати перевагу зустрічі у Швейцарії. Якщо він цього не зробить, з великою ймовірністю, цю геополітичну естафету може перехопити Трамп,

– наголосив Буряченко.

Можливим є й гібридний варіант участі у саміті. Наприклад, приїде делегація США на найвищому рівні – двох палат парламенту. А до самого саміту Джо Байден може долучитися по відеозв'язку. У такий спосіб вдасться втримати баланс усіх пріоритетів.

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