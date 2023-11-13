Загроза блекауту взимку: Ігнат розповів, до чого готуватися і які засоби для атак має Росія

Українські чиновники попереджають, що Україну очікує найжахливіша зима в історії через загрозу російських обстрілів. У ЗСУ вважають, що російські атаки не будуть принципово відрізнятися від торішніх.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна враховує, які засоби для атак має противник. У цьому питанні нічого не змінилося у порівнянні з минулим роком.

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Росія, ймовірно, намагатись вражати різні об'єкти комбінованими атаками

У росіян, як і раніше, є літаки стратегічної авіації, літаки дальньої авіації, кораблі Чорноморського флоту.

"Тому потрібно розуміти, що загроза все одно є", – зазначив Ігнат.

Водночас він наголосив, що те, що Росії довелося відігнати Чорноморський флот з Криму в Новоросійськ і на Азов'я – це дуже відчутний удар по Кремлю. Росіяни вдалися до цього кроку, оскільки ховаються подалі від меж досяжності Сил оборони України.

Це дуже круто. Але водночас у них достатньо носіїв для того, щоб запускати "Калібри" звідти (з Новоросійська – 24 Канал). Не так багато "Калібрів", порівняно з ракетами Х-101, випускали минулого разу: десь один до трьох приблизно. Ми маємо розуміти, що загроза "Калібрів" теж буде. І буде загроза ракет типу Х – Х-101. І "Шахеди",

– заявив спікер.

Відповідаючи на питання, до чого українцям готуватись, Ігнат сказав, що "до того, що було минулого року".

"Ворог буде, ймовірно, намагатись вражати різні об'єкти на території нашої держави такими собі комбінованими, як їх називали вже, ударами", – зазначив речник Повітряних Сил.

Як Україна готується протистояти атакам Росії

Як розповів Ігнат, торік Росія атакувала інфраструктурні та військові об'єкти, фактично застосовуючи 11 різних засобів повітряного нападу.

Це стосується крилатих ракет повітряного, морського, наземного базування і ударних БпЛА. Ворог намагається масовано це робити. Це не нова тактика. Зрозуміло, що коли ти великою кількістю атакуєш, то реагування і, відповідно, засобів для протидії є менше. І ворог може досягати результату,

– заявив він.

За його словами, росіяни промацують протиповітряну оборону України, шукаючи слабкі та сильні сторони. Сили оборони своєю чергою реагують та роблять висновки.

ППО підсилюють тими засобами, які сьогодні в наявності. Зокрема, партнери допомагають Україні адаптувати до радянських систем американські ракети. Також Ігнат наголосив на важливості мобільних вогневих груп.

"Це те, що сьогодні, як не крути, теж підсилює нашу ППО. Якщо цих мобільних груп на одному квадратному кілометрі буде декілька, ще й оснащені більш-менш потужними крупнокаліберними кулеметами, ПЗРК, зенітними гарматами, з тепловізійним обладнанням (лазерні приціли, прожектори для цілевказання) – це збільшує їхню ефективність, особливо в нічний час. Це вимушений крок, на який йде військове керівництво, щоб всі Сили оборони змогли захистити країну всередині", – резюмував спікер.

Скільки ракет у запасі має Росія

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, скільки ракет має Росія.

За його словами, у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Серед них: