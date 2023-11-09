"Нас не шантажуватимуть": єврокомісар пояснив, чи може Угорщина заблокувати гроші ЄС для України

Європейський Союз має виділити Україні пакет допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Угорська влада, яка постійно намагається заблокувати допомогу нашій державі, не завадить виділенню додаткових коштів.

Європейський комісар із питань фінансів Йоганнес Ган заявив, що Угорщина одноосібно не зможе заблокувати збільшення бюджету Європейського Союзу, зокрема для виділення Україні пакета у 50 мільярдів євро на чотири роки. Він наголосив, що в Угорщини не вийде шантажувати ЄС.

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Під час свого виступу перед депутатами Європарламенту Йоганнес Ган спростував чутки, що Єврокомісія нібито обговорює поступки Будапешту у вигляді розморожування частини коштів для Угорщини в обмін на підтримку перегляду бюджету до 2027 року.

За його словами, у Єврокомісії є обхідні шляхи, як домогтися затвердження перегляду бюджету без підтримки Угорщини.

Ми здатні знайти рішення, що стосується всього 26 країн-членів. З цим можуть виникнути деякі затримки. Але, врешті-решт, нам це вдасться. Нас неможливо зупинити,

– додав Ган.

Минулого місяця, наприкінці жовтня, уряд Угорщини заблокував транш військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро. Тоді міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли домовитися. Будапешт нібито вимагає правових гарантій, що угорський OTP Bank більше не включать до переліку міжнародних спонсорів війни.

Зауважимо, що раніше кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі Софія Назаренко повідомляла, що Йоганнес Ган заявив, що передача заморожених 6,3 мільярда євро через порушення принципів верховенства права може залишитися під загрозою, не дивлячись на те, що Угорщина продемонструвала прогрес, але заходи не були впроваджені у повному обсязі.

Ці кошти не надійдуть за відсутності виконання необхідних умов, але якщо ми побачимо бажані зміни, ми теж будемо діяти. (...) Ми ніколи не мали на меті покарати Угорщину, а лише забезпечити надійний захист фінансових інтересів Союзу від порушень принципів верховенства права,

– сказав Йоганнес Ган.

Окрім цього, він відзначав, що в Угорщині активно працює орган з питань доброчесності, проте, станом на зараз у Брюсселі не можуть надати позитивну оцінку прогресу, який зробив Будапешт.

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