Буде гірше, аніж з окупацією Криму, – російський політик про можливі дії Кремля
Володимир Путін вдався до цинічного кроку, офіційно визнавши бойовиків на Донбасі. Однак надалі ситуація може ставати ще гіршою.
Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський політик Леонід Гозман. Зараз Росія без жодних моральних підстав робить усе те саме, що у й 2014 році, коли окупувала Крим.
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За словами Гозмана, тоді окупація українського півострова був лише "веселою прогулянкою" для Кремля. Однак тепер ситуація може загострюватися.
Буде значно гірше, тому що Крим "взяли" майже без пострілів. Це було незаконно, це було пограбуванням, все що завгодно,
– наголосив російський політик.
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Визнання бойовиків на Донбасі: що відомо
- Володимир Путін 21 лютого вдався до безпрецедентного кроку, визнавши бойовиків на Донбасі. Україна та міжнародна спільнота виступили з різкою критикою такого цинічного кроку очільника Кремля.
- Володимир Зеленський запевнив, що кордони України надійно захищені. Як він наголосив, наша держава віддана політико-дипломатичному врегулюванню.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що наразі є реальний ризик повномасштабної війни в Європі. Водночас Росія досі може змінити курс.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у прикордонних з Росією областях можуть ввести режим надзвичайного стану. Якщо це рішення узгодять, воно може бути ухвалене протягом дня.
- Президент США Джо Байден заявив, що біля українських кордонів Росія зосередила 150 тисяч військових. Вони розташовуються з різних боків.