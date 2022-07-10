Істерія Лукашенка, – журналіст припустив, чи буде конфлікт між Польщею і білоруссю

білорусь провокує Польщу на певні реакції. Натомість поляки не відповідають.

лукашенко далі загострює ситуацію щодо нападу на Польщу. Про це 24 каналу сказав Валерій Калиновський, власний кореспондент "Радіо Свобода" (Білорусь).

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Це – істерія проти НАТО, Заходу та України, яка є в політиці Лукашенка основним чинником,

– сказав він.

Чи буде конфлікт між Польщею та Білоруссю

На думку Калиновського, Польща перечекає цей момент. Своєю чергою, лукашенко виправдовує будь-які свої дії ненавистю та істерією.

Ставлення білорусів до поляків

"Воно нормальне – людське, сусідське. Дуже багато білорусів мають друзів у Польщі, їздять на закупи", – вважає журналіст.

Крім того, між білорусами та поляками не було таких сторінок в історії, як між українцями та поляками. Звісно, вони мали певні національно-соціальні суперечності. Мовиться про польських панів та білоруських селян.

Це роздмухувалося радянською владою. В національному плані це два братні народи, сусідні народи, які століттями жили в одній державі – Речі Посполитій. Вони мають спільних героїв, співаків, поетів. До прикладу, Адам Міцкевич",

– пояснив він.

Калиновський вважає, що попри активну політичну кампанію проти Польщі, серед пересічних білорусів немає ненависті та бажання розвивати конфлікт.

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