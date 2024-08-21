Росія готується до масованого удару по України: коли може відбутися нова атака

Росіяни, найімовірніше, активно готуються до нової масованої атаки по Україні. Є кілька факторів, які на це вказують.

Зокрема, мовиться і про часті тренувальні польоти на Ту-95 МС, які по кілька годин кружляють у повітрі. Коли та чим може знову атакувати Росія, 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Що свідчить про підготовку до масованого удару

Росіяни вже деякий час не обстрілювали Україну масовано. Довге затишшя зазвичай свідчить про ретельну підготовку нового цинічного удару.

Росіяни останнім часом готуються до ударів авіаційними ракетами дальнього ураження. По-перше, виробляється достатня кількість ракет – більш як сотня на місяць – тобто в них уже є тисяча ракет для масштабної атаки. По-друге, тренуються льотчики,

– зауважив Роман Світан.

Справді, за останні тижні росіяни доволі часто виконують тренувальні польоти, зокрема й на бомбардувальниках Ту-95М, які є носіями крилатих ракет Х-101. Це і підготовка льотного складу, так і загалом підготовка до пусків.

"6 одиниць Ту-95 можуть нести при максимальному завантаженні 14 ракет. Це серйозне бойове напруження, яке можуть створити не лише Ту-95, але й Ту-22, МіГ-29. У них також є три заряджені човни, а це 12 "Калібрів". Тобто загальний залп ракет може бути понад сотню", – пояснив військовий експерт.

Однак варто уточнити, що завдавати таких масованих ударів росіяни могли й раніше. Їхні можливості у цьому сенсі не змінилися.

По чому битимуть росіяни

Малоймовірно, що підготовка росіян до нової великої атаки пов'язана з "помстою" Владіміра Путіна за Курську область.

Думаю, що реальною стане прив'язка до Дня Незалежності України. Росіяни "повернуті" на таких датах, тож можуть створити для нас певні проблеми. Завдати ударів по різних точках: військових об'єктах, аеродромах, вони ганятимуться за F-16, за "Петріотами". Вони також можуть вдарити по мостах після того, як ми почали бити по мостах на Курщині. І, безумовно, це буде столиця,

– наголосив Світан.

Водночас у росіян немає настільки точних ракет. Точність українських ударів забезпечена якістю західної зброї, чого у Росії немає.

"За останній час при зльотах Ту-95 росіяни масово запускали ZALA – розвідувальні дрони, які можуть кілька годин "висіти" в небі та добре наводити ракети практично в онлайн-режимі. Але ці "Зали" наша ППО збиває, механізмів є багато. Тобто ведеться відпрацювання пусків ракет з допомогою ZALA", – додав полковник запасу.

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Тож варто найближчими днями реагувати на повітряну тривогу та не нехтувати власною безпекою.