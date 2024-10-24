Чи буде мобілізація 18-річних: що про це каже влада, військові та як це вплине на економіку

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У жовтні радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив про "тиск" на Володимира Зеленського з боку американських політиків – як демократів, так і республіканців щодо мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років. За словами радника, американці начебто аргументують це тим, що на війну у В'єтнамі США призивали з 19 років. Та Зеленський не піддається на такий тиск.

На підтримку зниження призовного віку висловлювався і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, війську не вистачає молодих людей, тому мобілізовувати можна якщо не з 18, то з 20 років. Водночас 9 жовтня Верховна рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт 11379-д, заборонивши мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років.

Чи дійсно є плани знизити мобілізаційний вік в Україні та що про це думають військові та парламентарі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що про мобілізацію 18-річних кажуть у Верховній Раді та Міноборони

Попри те, що "офіційного запиту немає", республіканці та демократи зі США дійсно порушували питання зниження мобілізаційного віку, заявляв заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Це питання було скоріше не ультиматумом, а спонуканням до дії. Вони аргументували тим, що в їхніх війнах основна складова – 18 – 25-річні,

– наголосив Єгор Чернєв.

Про це ж заявив і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко:

У всьому світі немає такого, що люди з 20, з 18 років не призиваються. Мені пишуть мої колеги, конгресмени, які кажуть: "Ми вам даємо озброєння, ви кажете, що у вас немає людей, а як це у вас до 25 років не призивають?". Мені важко пояснити, тому що я не знаю. У мене юридично є відповідь, що у нас прописано в законі. Але реально – коли ми б'ємося у найжорстокішій війні, а в нас хтось призивається, а хтось не призивається.

Під час брифінгу, 18 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що союзники порушували питання зниження віку призову, оскільки хочуть зрозуміти, чому Україна не мобілізує людей від 18 до 25.

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Перше: про мобілізацію обговорень не було. Друге: ми не коментуємо чутки. Третє: коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон (про мобілізацію – 24 Канал), у якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як він стає військовозобов’язаним, як тренується, як виходить із периметра,

– сказав міністр.

Однак зараз мобілізація триває за законом, додав міністр:

"Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо є бажання у когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді".

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Соломія Бобровська у парламенті / Фото з соцмереж

Соломія Бобровська, членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявила у коментарі 24 Каналу, що чутки про зниження мобілізаційного віку не відповідають дійсності – такі речі не обговорюються на комітеті.

Це не має втілення в жодному законопроєкті, про зниження мобілізаційного віку ніхто не подавав – ні депутати, ні Генштаб, ні Міністерство оборони. Ці речі безпідставні, вони підігріваються час від часу, такої дискусії в парламенті немає. Це можна почути лише виключно в розмовах із військовими, але питання зниження віку мобілізації ніколи не звучало як вимога, швидше – як зауваження про кращий фізичний стан більш молодих людей. Але це не законодавча ініціатива,

– запевнила Соломія Бобровська.

Російські пропагандисти влітку запустили фейк про те, що очільник ГУР нібито підтримує мобілізацію з 18 років. Але пізніше це спростували в Центрі протидії дезінформації: "Російські пропагандисти вирвали з контексту слова з виступу Буданова на зустрічі зі студентами та викладачами Київської школи економіки."

Керівник ГУР озвучив підрахунки Росії, що в разі, коли Україна мобілізуватиме громадян з 18, а не з 25 років, то зможе воювати з Росією до 2033 року. А якщо знизить вік призову до 16 років – то Україна воюватиме нібито до 2044-го. Але Буданов розкритикував це:

Це тільки російські розрахунки, на противагу ворогу Україна цінує життя своїх громадян. Та й навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го і поготів. Тут справа передусім в економіці – жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія – власні, і ворог це теж чітко розуміє.

Кого все ж таки можуть мобілізувати до 25 років Хоча Верховна Рада скасувала мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком до 25 років, деякі категорії все ж можуть долучитися до лав Сил оборони.



Це:

• ті, хто пройшов строкову службу у мирний час;

• ті, хто закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;



У решті випадків чоловіки віком від 18 до 25 років можуть мобілізуватися за власним бажанням.

Як заявив в інтерв'ю УП Тарас Чмут, ветеран АТО та керівник фонду "Повернись живим", мобілізація має відбуватися з 20 років.

Ми занадто багато втратили часу. Якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям, прийняти її як реальність і почати з цим щось робити. Бо інакше – все даремно, сотні тисяч людей, які загинули, які скалічені, які гинуть сьогодні, поки ми тут балакаємо. Воно все даремно. Зараз ми неефективні. Неефективна країна ніколи не переможе тоталітарну, авторитарну жорстку вертикаль сили та примусу, в якої є ще й 150 мільйонів людей, і величезні кошти,

– зауважив Чмут.

Яка позиція в Зеленського щодо мобілізації з 18 років

Президент Зеленський, в інтерв'ю, що вийшло на телемарафоні 18 жовтня, підтвердив, що Україна не має планів мобілізації з 18 років. Попри те, що міжнародні партнери хотіли б зниження мобілізаційного віку, українська влада не бачить причин для цих змін, ба більше, навіть вважає їх небезпечними.

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У нас мобілізація з 25 років, і ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно. Для цього є інструмент. Будь ласка, у Міністерства оборони є контракти — є можливість контрактуватися за власною волею,

– заявив президент.

Зеленський додав, що в Україні відсутні жодні плани зі зниження мобілізаційного віку.

Згадки у медіапросторі про зниження віку мобілізації президент назвав "інформаційними вкидами" та "великою проблемою".

Що думають військові про мобілізацію з 18 років

На думку Героя України, командира підрозділу К-2 54 ОМБр Кирила Вереса, воювати з 18 років може бути "трохи зарано". Цією точкою зору Верес поділився з 24 Каналом.



Кирило Верес / Скриншот з інтерв'ю 24 Каналу

Кирило Верес наголосив, що особового складу зараз справді дуже не вистачає. Це стосується й підрозділу К-2, але поки там не готові у масовому порядку залучати до боїв юнаків.

Я говорю зараз за себе. Мені дуже не вистачає особового складу, але я, мабуть, ще не готовий, щоб у мене воювали масово 18-річні хлопці. Можливо, я не правий,

– сказав командир.

"Безумовно, є багато командирів підрозділів, які дотримуються протилежної думки. Вони вважають, що зниження мобілізаційного віку є потрібним. Їхнє бачення таке. Можливо, воно правильне у їхніх підрозділах та в їхніх форматах", – додав Кирило Верес.

Крім цього, Герой України навів свою думку і про граничний вік для мобілізованих. За словами Вереса, людям у 59 років досить складно фізично воювати. Звичайно, є виняткові приклади, але здебільшого чоловіки старшого віку не можуть вести таку активну фазу оборони чи наступу.

Також 18-річні хлопці, я думаю, що це трошки зарано. Я не готовий ще на це,

– підсумував Герой України.

Цікаво! Проти зниження мобілізаційного віку до 18 років також висловився й колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час зустрічі з українськими студентами у Лондоні.



Залужний зауважив, що категорію людей до 25 років треба максимально берегти, адже саме вони є майбутнім України.

Нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну,

– зазначив колишній головком.

На його думку, примусово залучати молодь до війська можна лише в крайньому разі.

Зверніть увагу! В "Азові" основний віковий діапазон добровольців – це 18 – 35 років, розповів в інтерв'ю 24 Каналу Юрій "Мілан" Гаврилишин, начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".



Зокрема, секрет "звитяжної історії" "Азову", за словами Гаврилишина, – це те, що її творила молодь від 18 до 25 років. Ці люди більш ефективні у знищенні ворога, вважає співрозмовник, долучення до бригади людей віком 18 – 25 років завжди було в тенденції.

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Про інші думки стосовно мобілізації юнаків 24 Канал дізнався у чинних військовослужбовців.

Історії великих війн в Європі або світових війн після появи масових армій модерної епохи не знали ситуації, коли в затяжному конфлікті на виснаження не брали участь молоді люди від 18 років. Подобається нам це чи ні, але можливість пониження мобілізаційного віку є. Подібна ситуація була у Франції у Першу світову війну. Така ситуація може повторитися й в Україні. Не бачу в цьому нічого нереального. Сумно це чи ні, це емоція, а ми говоримо про факти,

– прокоментував 24 Каналу "Док", інструктор однієї з військових частин.

Водночас з попередніми думками не згоден "Щасливчик", військовослужбовець, який безпосередньо займається кадровими справами в підрозділі БпЛА.

18-річні бувають ще дуже недосвідченими. У нас після глобалізації йде інфантилізація дорослого віку. Є дослідження про дорослих дітей – кідалтів (від kid та adult, англійською "дитина" та "дорослий" – 24 Канал). Таких людей, якщо в них немає достатньо розуму, не треба брати до війська,

– розповідає військовослужбовець.

"Щасливчик" наводить приклад 19-річного контрактника, який отримав поранення не в бою, а через те, що поїхав дивитися на приліт, а вороги випустили ще одну ракету.

Який вплив на економіку може мати зниження мобілізаційного віку

Уже на сьогоднішній момент Україна має величезну проблему з кадрами, прокоментував 24 Каналу Олег Пендзин, економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Коли йдеться про віковий ценз (з 18 до 25 років), треба розуміти, що це період активного формування професійних навичок, коли люди продовжують навчання в вищих навчальних заходах, отримують професійно-технічну освіту. Це формування кадрового потенціалу України на наступні роки. Окрім цього, в цей період якнайчастіше створюються сім'ї та народжуються діти,

– пояснив Пендзин.

Експерт наголошує, що люди віком від 18 до 25 років формуватимуть демографічну та трудову картину на ще декілька поколінь.

"Тому для мене є абсолютно зрозумілим бажання, якомога довше притримати саме цю категорію громадян, просто тому, що ті люди є надзвичайно цінні, вони ще не створили сім'ї, вони ще не забезпечили відтворення населення. Є дуже багато речей, які напряму всі залежать від цієї соціальної групи", – зауважує Пендзин.

Також варто виділити ще один момент, наголошує експерт. Це те, що вікова категорія людей, яким нині від 18 до 25 років, припадає на "демографічну" яму 1990-х.



Тобто цих людей зараз менше за інші демографічні групи в Україні, і їхнє залучення до мобілізації, на думку Пендзина, є вкрай негативним з точки зору подальшої професійної діяльності та відтворення населення.

У владі поки одностайно стверджують, що пониження мобілізаційного віку не станеться. Є закон, є й критична демографічна ситуація, за якої мобілізація юнаків вдарить по майбутньому України ще більше.

Однак відсутність планів не є стовідсотковою гарантією того, що пониження призовного віку все ж не відбудеться рано чи пізно. Але це вже багато в чому залежатиме від самих термінів великої війни.