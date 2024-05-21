Не можна виключати, – ДПСУ прокоментувала можливий наступ Росії на Сумщину

Росія не полишає спроб щодо окупації України. Зокрема, у Держприкордонслужбі наголошують, що не варто виключати повторний наступ ворога на Північ нашої держави, а саме – на Сумську область.

У вівторок, 21 травня, речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що існує ризик початку операції загарбників на Сумщині, – інформує 24 Канал. За його словами, росіяни також продовжують атакувати на Харківщині.

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Наступ Росії на Сумщину

Як зазначає спікер, хоч і загарбники фактично не мають достатньо сил для нападу на Сумську область, однак вони все одно можуть піти на цей крок. З Харківською областю була аналогічна ситуація.

Ніколи не можна виключати. Я на цьому наголошував і щодо Сумського напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається на Харківському напрямку.

Демченко припускає, що ціллю окупантів у разі нападу на Сумщині може бути розтягнення лінії фронту та розпорошення Сил оборони України. У такий спосіб росіяни намагатимуться послабити нашу оборону.

Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І власне ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості… Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика.

Речник Державної прикордонної служби додає, що лише Сумська область має кордон в понад 560 кілометрів з Росією. Україні потрібно залучати усі можливі сили та засоби, аби здолати противника, що, на жаль, переважає і за кількістю зброї, і особового складу.

Раніше голова української розвідки Кирило Буданов прогнозував, що після Харківщини росіяни можуть розпочати наступ на населені пункти Сумської області. У матеріалі за 14 травня йшлося, що операція може розпочатися упродовж найближчих 4 днів. Станом на 21 травня окупанти не пробували чисельними групами атакувати регіон.

Водночас влада Сумщини оголошувала про початок евакуації людей з прикордонних територій. Зокрема, допомагають виїхати у безпечні місця жителям таких міст, як Білопілля та Ворожба. Загарбники посилювали обстріли відповідного регіону, також залучали більше диверсійно-розвідувальних груп.

Як констатує Демченко, українські прикордонники діють злагоджено для захисту, зокрема, Сумщини. Крім того, захисники щодня відбивають атаки кремлівської армії на півночі Харківщини, де вона від 10 травня намагається активно наступати.