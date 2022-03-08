Буде новий план Маршалла для України, – Зеленський про підтримку заходу

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що світ всіляко допомагає Україні. І після війни готується підтримати її відбудову. Мовиться, зокрема, про новий план Маршалла.

За словами українського лідера, сьогодні світ не вірить у майбутнє Росії та не говорить про нього. Адже жодний перспективи росіяни не мають. Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення 8 березня, повідомляє 24 канал.

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Світ говорить про Україну та готується їй допомагати

Зеленський наголосив, що світ після війни готується підтримати відбудову України Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обовʼязково настане оце "після війни".

Буде і новий план Маршалла для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Сьогодні, 8 березня, про це сказав британський премʼєр-міністр. Людина слова, щирий друг України,

– зауважив Зеленський.

Але цим допомога з боку західних партнерів не обмежиться. Україна очікує і на нові жорсткі санкції проти Росії з боку Європейського Союзу.

"За цю війну. За цю агресію. Про яку її автори ще пошкодують. Це буде. Обов'язково. І тому так важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Велику Британію, Євросоюз, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки наслідувати. А отже, його не обманути. Санкції не обійти", – підкреслив український президент.

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Що таке план Маршалла Це програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни. Мовиться про ті країни, які приєдналися до Організації європейського економічного співробітництва (ОЄЕС).



Ініціатором програми був держсекретар США Джорджем Маршалл. Згодом її ухвалили в Конгресі. План Маршалла реалізовувався протягом 4 років – з квітня 1948-го по червень 1952 року. За цей час США передали приблизно 13 мільярдів доларів (майже 123 мільярди за курсом після інфляції) у вигляді технічної та економічної допомоги для підтримки відновлення економіки.



Дані взято з Це програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни. Мовиться про ті країни, які приєдналися до Організації європейського економічного співробітництва (ОЄЕС).Ініціатором програми був держсекретар США Джорджем Маршалл. Згодом її ухвалили в Конгресі. План Маршалла реалізовувався протягом 4 років – з квітня 1948-го по червень 1952 року. За цей час США передали приблизно 13 мільярдів доларів (майже 123 мільярди за курсом після інфляції) у вигляді технічної та економічної допомоги для підтримки відновлення економіки.Дані взято з Вікіпедії

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