В Міноборони Польщі відповіли, чи буде країна збивати російські ракети над Україною

Польща не зможе виконати вимогу України збивати російські ракети, які летять на захід країни, без рішення всіх членів НАТО.

Розмови про збиття НАТО повітряних цілей, які перебувають над Україною та рухаються у напрямку Польщі, точаться вже давно. Позицію Польщі озвучив віцепрем'єр, міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

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Чи збиватиме Польща російські ракети

Глава Міноборони пояснив, що Україна давно говорить про те, щоб ракети, які летять на захід, збивали з території країн НАТО.

Якщо Альянс не ухвалює таких рішень, то Польща в жодному разі не повинна одноосібно приймати такі рішення,

– заявив Владислав Косіняк-Каміш.

Польський міністр додав, що такого консенсусу в НАТО немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.

Звісно, існують інші процедури щодо ракет на території Республіки. Тоді це наше рішення,

– пояснив політик.

До слова, 8 липня Володимир Зеленський і Дональд Туск підписали двосторонню безпекову угоду, яка містить положення про збиття в повітряному просторі України російських ракет і дронів, випущених у напрямку Польщі. Водночас Туск додав, що для реалізації такого кроку необхідна однозначна співпраця в рамках НАТО.