Буде потужна відповідь, – у Зеленського попередили Лукашенка про недружні кроки

У Офісі Президента відреагували на заяви сампороголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Там запевнили, що у випадку недружніх кроків Білорусь отримає "потужну відповідь".

У ОП зазначили, що Україна "залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав". Відповідну заяву зробив прессекретар президента Сергій Никифоров.

До теми Якби ми хотіли поставити Україну на коліна, зробили б це з Путіним за добу, – Лукашенко

У Офісі Президента відреагували на заяви Лукашенка

Сподіваємося, що не буде недружніх кроків стосовно України з боку Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть – це отримає негайну й потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти,

– заявив Никифоров.

Він також додав, що необґрунтовані заяви Лукашенка мають мету – відвернути увагу від драматичних подій, які розпочалися в Білорусі торік і тривають досі.

"Кризу, що почалася після президентських виборів, можна розв'язати лише демократичним шляхом. Та Олександру Лукашенку забракло сміливості ним піти", – додали в ОП.

Ба більше, президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав.

Що цьому передувало