Плетенчук оцінив загрозу обстрілів з акваторії Каспію та Азовського моря

Речник ВМС сказав, що Росія технічно може запускати "Калібри" з Каспійського моря. Також він розповів, чому ворог зараз не використовує для обстрілів Азовське море.

Ворог тримає у Каспійському морі 4 носії крилатих ракет. І технічні характеристики цих ракет дозволяють з цієї акваторії діставати до території України.

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Поки що ворог практикує лише повітряні атаки з Каспію

Дмитро Плетенчук сказав, що наразі не може підтвердити офіційно інформацію про те, що Росія вже обстрілювала Україну "Калібрами" з акваторії Каспійського моря. За його словами, "таких верифікованих даних немає".

На акваторії Каспію вони періодично роблять пуски ракет повітряного базування. Це для них стала практика. В першу чергу вона викликана тим, що є велика кількість нештатних сходів. І для того, щоб не повторювати ситуацію, яка у них відбувається у Бєлгородській народній республіці, коли падають ракети на їхніх громадян, вони це роблять над акваторією Каспію, попри ті наслідки, які вони мають для природного середовища,

– зауважив він.

Щодо Азовського моря, то Плетенчук повідомив, що ворог вже покинув цю акваторію. Росіяни вивели звідти великі десантні кораблі та носії крилатих ракет. Ймовірно, ворог просто проводив там планову підготовку.

Тому що перехід в Азов збігся з початком нового навчального періоду в Чорноморському флоті так званої Російської Федерації. Проте, відпрацювавши курсові задачі, відстрілявшись з одного з кораблів, вони акваторію Азовського моря покинули,

– пояснив речник ВМС.

Раніше військовий експерт Defense Express Іван Киричевський пояснив, що пуск ракети із водного носія, зокрема в Каспійському морі, виявити складно. Тому що загоризонтний радіолокатор гірше помічає цілі на низькій висоті, ніж з авіації, яка перебуває відносно високо.