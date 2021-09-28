Буде серйозна розмова, – "слуга" розповіла, що чекати від візиту Зеленського у Трускавець

Президент України Володимир Зеленський приїде у Трускавець вже 2 жовтня. У "Слузі народу" не очікують на жодні веселощі чи якусь похвалу.

Натомість це буде досить серйозна та конструктивна зустріч. Про це розповіла в ефірі 24 каналу народна депутатка Олена Мошенець.

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За її словами, весь ентузіазм, "рожеві окуляри", які були 2 роки тому, зараз дуже затьмарились. Водночас в когось їх вже взагалі немає.

Я думаю, що з президентом буде дуже серйозна розмова,

– зазначила Мошенець.

Вона пояснила, що не всі міністерства є ефективними. Окрім цього, в деяких комітетах є проблеми.

Мошенець: президент має дати копняка

"Слуга народу", як зауважила нардепка, працює задля українського народу, держави, а не для того, щоб довести свою особливість.

"Президент повинен дати турбокопняка для того, щоб рухались набагато швидше і щоб власні амбіції не заважали загальній справі", – наголосила Мошенець.

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