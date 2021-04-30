Буде вирішувати Офіс Президента, а не депутати, – Фесенко про звільнення Марченка і Степанова

Питання про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова та очільника Мінфіну Сергія Марченка будуть вирішувати в Офісі Президента. Однак це може відбутися дещо пізніше.

Політолог Володимир Фесенко заявив, що ініціатива щодо звільнення Марченка свідчить про сперечання і напругу, які останнім часом виникли довкола Мінфіну. На його думку, там завжди є боротьба та конфлікт інтересів.

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Переговори з МВФ вплинуть на рішення

Фесенко заявив, що ключовим чинником під час розв'язання питання про подальшу долю Марченка буде оцінка стану переговорів з МВФ. За словами політолога, чинний міністр перебуває у "зоні ризику", але рішення про його звільнення тепер в ОПУ ще не обговорюватимуть.

Знімати міністра з посади, будь-якого, неважливо Степанова чи Марченка, будуть не депутати, а Офіс Президента,

– заявив політолог.

Звільнення Степанова

Фесенко заявив, що ситуація зі звільненням очільника МОЗ Максима Степанова дещо відрізняється. Усе через те, що за його відсторонення з посади вже зібрали підписи.

Політолог зазначив, що їхня кількість є достатньою для винесення цього питання на голосування у Верховній Раді. Однак це можливо зробити вже на наступних засіданнях парламенту після Великодня.

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За словами Фесенка, в Офісі Президента також є деякі зауваження до роботи чинного міністра здоров'я. Втім, коли саме там розв'язуватимуть питання про майбутнє Степанова на посаді наразі невідомо.

"Якщо вони й будуть змінювати міністра, то трохи пізніше й за власною ініціативою, а не за зверненням опозиційних депутатів", – підсумував політолог.

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Що цьому передувало