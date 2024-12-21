Обов'язково битимемо і надалі, – Зеленський пообіцяв не припиняти удари по Росії

Президент Зеленський підсумував наслідки обстрілів Києва, Херсона і Харкова. Глава держави запевнив, що наші військові й надалі завдаватимуть ударів по російському ВПК, і все більше – українською зброєю.

Зеленський розповів про завершення розбору уламків та завалів у Києві після ракетної атаки 20 грудня, передає 24 Канал із посиланням на звернення президента.

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Битимемо по Росії дедалі більше українськими ракетами

Також глава держави повідомив, що тривають роботи в Херсоні на місці влучання російських бомб в онкодиспансер.

Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей,

– наголосив політик.

Зеленський зауважив, що окупанти били і по Харкову, по Нікополю, по Донеччині.

Цей терор загарбники влаштовують свідомо, а потім за нього ще й нагороджують нелюдів з російської авіації. "Але вони точно будуть відповідати – прийде такий час", – пообіцяв президент.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна і надалі "завдаватиме ударів по російських військових обʼєктах – дронами і ракетами, і все більше – українськими".

Президент подякував усім у світі, хто підтримує Україну в цьому та забезпечує збільшення тиску на Росію за війну.