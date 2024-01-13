Прикарпатцям обіцяють відстрочку: потрібно виконувати будівельні роботи на Донеччині
Джерело:Івано-Франківська ОВА
Влада Івано-Франківської області закликає громадян долучитися до будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині. Волонтерам обіцяють надати відстрочку на час проведення відповідних робіт.
Окрім цього, охочим виплачуватимуть заробітну плату та нададуть необхідні для життя умови. Можливо, відповідна ініціатива пошириться й на інші області.
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Ініціатива для франківців
Заступник голови Івано-Франківської ОВА Вадим Созоник розповів, що наразі на Прикарпатті шукають людей, котрі б допомогли з будівництвом фортифікаційних споруд в Донецькій області. Загалом потрібно 300 охочих. Всіх волонтерів забезпечать умовами, заробітною платою та відстрочкою.
Заробітна плата складатиме 20 тисяч гривень. Окрім того, людей забезпечать житлом та харчуванням. Ті, хто погодяться допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову на період будівництва,
– зазначили в ОВА.
Зазначається, що в області є вся необхідна техніка для спорудження фортифікацій, однак проблема у нестачі людей. Вадим Созоник також звернувся до голів територіальних громад з проханням допомогти з будівельними бригадами.
Важливе питання оборони
- У грудні 2023 року міністр оборони Рустем Умєров зазначав, що активно співпрацює з обласними та районними військовими адміністраціями. Зокрема, ведеться робота на різних рівнях щодо питання фортифікації. В пріоритеті – лінії смуг тощо.
- Український генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на Сході зараз створюється потужна система інженерних загороджень – для того, щоб українці почували себе у безпеці. Туди, у разі зростання загрози, прибудуть додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції.
- Схема облаштувань фортифікаційних споруд типова, але за потреби в неї вносять корективи. Кожну траншею зміцнюють геотекстилем, обладнують бетонні захисні споруди, бліндажі, а також вогневі позиції. Перед опорним пунктом створюють систему невибухових та вибухових інженерних загороджень.