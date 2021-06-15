Це велика геополітична помилка Німеччини, – Ауштрявічюс про будівництво "Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2" майже добудували. Поганою новиною є те, що це відбувається під час агресивних дій з боку Росії.
Така ситуація не повинна була взагалі відбутись. Так вважає депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.
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Ауштрявічюс: Я бачу 10 можливих сценаріїв для компенсації
За його словами, Німеччині необхідно знайти спосіб і інструменти, як компенсувати свою помилку.
Це величезна геополітична помилка, яку зробив Берлін,
– наголосив Ауштрявічюс.
Він зауважив, що є низка варіантів, як саме країна могла б виправитись: використати або європейські інвестиції в альтернативну енергетику, або інші інвестиції в енергетичну чи газову систему України, інтегруючи її з Європейським Союзом. Можливо, мовитиметься і про фінансові компенсації.
"Це може стати об'єктом переговорів. Здається, все "на столі". Настане час і про це потрібно буде серйозно поговорити. Я бачу понад 10 можливих сценаріїв, як це може відбуватись на практиці", – відзначив євродепутат.
Що таке "Північний потік-2"?Це російський газопровід, який, за задумом, повинен проходити через 5 країн. "Північний потік-2" будують в обхід України. Він готовий на понад 90%. Його запуск загрожує нашій державі, адже вона може втрачати щороку 1,5 мільярда доларів.
Є багато варіантів, на думку Аштрявічюса, як ЄС зможе реагувати на ситуацію, яка складеться. "Це реально і про це потрібно говорити, а не мовчати. "Північний потік-2" побудували зі стратегічним потенціалом, взаємодією", – він додав.
Інтерв'ю з Ауштрявічюсом: дивіться відео
Компенсації для України через запуск газопроводу: коротко
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