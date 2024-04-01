Єдиний вихід: як росіяни намагаються "сховати" нову залізницю з Ростова до Криму

Росія намагається добудувати залізничне сполучення від Ростова через Маріуполь, Бердянськ й далі в Крим. Наразі у Запорізькій області ще немає залізниці, але триває активна підготовка. Росіяни вже викопали кілька кілометрів траншей для майбутньої залізниці.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Він зауважив, що будуючи залізницю, окупанти визнали, що Кримський міст не виконує своїх функцій.

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Навіщо росіянам залізниця до Криму, якщо є міст

Вздовж моря не було залізничного сполучення. У Бердянську був залізничний тупик. Через нього неможливо прокласти транзит, а Маріуполь та Мелітополь були більш транзитними містами. Свого часу автомобільна й залізнична дороги з Криму проходила через Мелітополь. Сполучити Схід й Крим можна було північніше.

А північніше – це означає, що HIMARS дістане набагато простіше. Тому противник намагається заховати цю залізницю якомога більше в тил,

– мовив заступник голови Бердянської райради.

Він зауважив, що нове будівництво залізниці відбувається вздовж автомобільної дороги, яка раніше називалася Ростов – Одеса – Рені.

Зараз росіянам потрібно налагодити логістику ще й в Крим. Окупанти вже бояться залітати на нашу територію, адже Повітряні сили ЗСУ дали по зубах ворожій авіації. Тому в них є єдиний вихід – залізниця.

"Вже треба бити по залізниці"

Окупанти активно будували залізницю Донецькою областю. Потім з невідомих причин росіяни призупинили будівництво й нещодавно знову активізували роботи.

Якщо російські загарбники кинуть велику кількість сил і засобів, то буквально за кілька місяців зможуть добудувати й сполучити Ростов із Кримом,

– зазначив Дудукалов.

Росіяни намагаються будувати залізницю якомога далі від фронту, прямо вздовж Азовського моря. Там доволі складний ландшафт, що ускладнює будівельні роботи, проте іншого варіанта у ворога просто немає.

Залізничне сполучення суттєво покращить логістику російських загарбників. Однак залізниця теж підлягає ураженню і з повітря, і партизанами.

"Це завжди було і залишається, тому окупанти розуміють всі ризики. Там, де ми дістаємо, вже треба бити по будівництву, щоб росіяни розуміли, що залізниці там не буде спокійно", – наголосив заступник голови Бердянської райради.

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