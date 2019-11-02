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      Будівництво траси Дніпро – Решетилівка зняли з висоти пташиного польоту

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      Будівництво національної траси Дніпро – Решетилівка
      Будівництво національної траси Дніпро – Решетилівка / Фейсбук-сторінка Юрія Голика

      На Дніпропетровщині в чистому полі триває будівництво з нуля чотирисмугової національної бетонної траси Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Процес будівництва зафіксували на фото з неба.

      У 2019 році будуть готові 20 кілометрів цієї траси. Завдання на наступний рік – вийти новозбудованою трасою до каналу Дніпро – Західний Донбас, вливши нову трасу в стару, повідомив раніше радник прем’єр-міністра України Юрій Голик.

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      "А в 2021 році – вийти новою трасою на кордон з Полтавською областю. В ідеальному випадку, вже в 2021 році Дніпро, а отже і Запоріжжя, і Маріуполь, будуть з'єднані з Києвом дійсно сучасною трасою", – анонсував Голик.

      Водночас на Полтавщині триває і зведення важливого мосту через Ворсклу, який є частиною траси Дніпро – Решетилівка.

      Дивіться фото будівництва траси Дніпро – Решетилівка з фейсбук-сторінки Юрія Голика:

       

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Дороги Транспорт Новини Дніпра
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