Будівництво траси Дніпро – Решетилівка зняли з висоти пташиного польоту

На Дніпропетровщині в чистому полі триває будівництво з нуля чотирисмугової національної бетонної траси Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Процес будівництва зафіксували на фото з неба.

У 2019 році будуть готові 20 кілометрів цієї траси. Завдання на наступний рік – вийти новозбудованою трасою до каналу Дніпро – Західний Донбас, вливши нову трасу в стару, повідомив раніше радник прем’єр-міністра України Юрій Голик.

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"А в 2021 році – вийти новою трасою на кордон з Полтавською областю. В ідеальному випадку, вже в 2021 році Дніпро, а отже і Запоріжжя, і Маріуполь, будуть з'єднані з Києвом дійсно сучасною трасою", – анонсував Голик.

Водночас на Полтавщині триває і зведення важливого мосту через Ворсклу, який є частиною траси Дніпро – Решетилівка.

Дивіться фото будівництва траси Дніпро – Решетилівка з фейсбук-сторінки Юрія Голика: