Буду рада долучитися, – Карімі про саміт перших леді та джентльменів у Києві
19 серпня 2021 , 21:08Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Афганська режисерка Сахра Карімі повідомила, що була б рада долучитися до саміту перших леді та джентльменів. Його у Києві 23 серпня проведе Олена Зеленська.
Карімі зауважила: вона хоче донести до учасниць та учасників саміту голос афганських жінок й афганських митців. Жінка наголосила, що вірить у рівність і те, що чоловіки та жінки можуть разом пліч-о-пліч будувати сильне розвинене суспільство.
Зауважте Багато людей в Афганістані мали "Талібан" всередині, але прикидалися іншими, – Карімі
Перша леді України (Олена Зеленська – 24 канал) влаштовує форум, я буду дуже рада до нього долучитися і донести до його учасниць голос афганських жінок та афганських митців,
– заявила Карімі.
Форум у Києві: головне
- Напередодні Дня Незалежності 23 серпня Олена Зеленська вперше в історії нашої країни проведе у Києві саміт перших леді та джентльменів.
- Пріоритетними темами заходу стане боротьба з викликами через коронавірус, а також – майбутнє освіти, забезпечення рівних можливостей і подолання дискримінації.
Головне з інтерв'ю Карімі
- Сахра Карімі розповіла, що народ Афганістану боявся перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у 2020 році. Коли афганці дізналися про перемогу Джо Байдена, були дуже щасливими.
- Водночас Байден ухвалив рішення вивести війська США з Афганістану.
- Режисерка переконана: якщо вже вирішили завершити військову операцію, варто було зробити це тихіше.
- Жінка зізналася, що вже не вірить у світову спільноту. Водночас країни мають шанс ще дещо зробити: не визнати уряд "Талібану".
- За словами Карімі, терористи хочуть офіційного визнання. Саме тому вони одягнули маски та маскують свою реальну сутність. Як тільки світ визнає владу талібів, Афганістану – кінець.
- Режисерка визнала, що в Афганістані є прихильники талібів. Переважно це – чоловіки, які хочуть, аби жінки були безправними.