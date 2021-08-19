Буду рада долучитися, – Карімі про саміт перших леді та джентльменів у Києві

Афганська режисерка Сахра Карімі повідомила, що була б рада долучитися до саміту перших леді та джентльменів. Його у Києві 23 серпня проведе Олена Зеленська.

Карімі зауважила: вона хоче донести до учасниць та учасників саміту голос афганських жінок й афганських митців. Жінка наголосила, що вірить у рівність і те, що чоловіки та жінки можуть разом пліч-о-пліч будувати сильне розвинене суспільство.

Зауважте Багато людей в Афганістані мали "Талібан" всередині, але прикидалися іншими, – Карімі

Перша леді України (Олена Зеленська – 24 канал) влаштовує форум, я буду дуже рада до нього долучитися і донести до його учасниць голос афганських жінок та афганських митців,

– заявила Карімі.

Форум у Києві: головне

Напередодні Дня Незалежності 23 серпня Олена Зеленська вперше в історії нашої країни проведе у Києві саміт перших леді та джентльменів.

Пріоритетними темами заходу стане боротьба з викликами через коронавірус, а також – майбутнє освіти, забезпечення рівних можливостей і подолання дискримінації.

Головне з інтерв'ю Карімі

Сахра Карімі розповіла, що народ Афганістану боявся перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у 2020 році. Коли афганці дізналися про перемогу Джо Байдена, були дуже щасливими.

Водночас Байден ухвалив рішення вивести війська США з Афганістану.

Режисерка переконана: якщо вже вирішили завершити військову операцію, варто було зробити це тихіше.

Жінка зізналася, що вже не вірить у світову спільноту. Водночас країни мають шанс ще дещо зробити: не визнати уряд "Талібану".

За словами Карімі, терористи хочуть офіційного визнання. Саме тому вони одягнули маски та маскують свою реальну сутність. Як тільки світ визнає владу талібів, Афганістану – кінець.

Режисерка визнала, що в Афганістані є прихильники талібів. Переважно це – чоловіки, які хочуть, аби жінки були безправними.