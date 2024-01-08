Чи будуть фінансово обмежувати ухилянтів від мобілізації: що кажуть у Нацбанку

У законопроєкті про посилення мобілізації законодавці прагнуть фінансово обмежити тих, хто ухиляється. У Нацбанку відповіли, чи можливо це робити.

Заступниця глави НБУ Катерина Рожкова зазначила, що законного способу фінансово обмежити ухилянтів немає. Водночас розкриття інформації відбувається лише після ухвалення відповідного рішення судом. На цьому вона наголосила в ефірі "Панюта. Підсумки", передає 24 Канал.

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Законних інструментів для цього немає

За словами Катерини Рожкової, інформація, яка стосується кожної окремої людини, яку зберігають банки, може розкриватися лише в окремих випадках. Здебільшого цього можна добитися через суд.

Я хочу вірити, що до цього не дійде. Ми себе позиціонуємо як цифрову країну, я не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій, мають бути залучені інші механізми. І ті бази даних, які мають наші військкоми, плани мобілізації – що цього можна в цивілізований спосіб досягти,

– зазначила Рожкова.

Звернімо увагу, що глава Нацбанку Андрій Пишний раніше заявляв, що законопроєкт про мобілізацію регулятор взяв до відома. Він додав, "якщо буде потреба – візьмемо участь у дискусії".

Посилення мобілізації в Україні