Чи будуть фінансово обмежувати ухилянтів від мобілізації: що кажуть у Нацбанку
У законопроєкті про посилення мобілізації законодавці прагнуть фінансово обмежити тих, хто ухиляється. У Нацбанку відповіли, чи можливо це робити.
Заступниця глави НБУ Катерина Рожкова зазначила, що законного способу фінансово обмежити ухилянтів немає. Водночас розкриття інформації відбувається лише після ухвалення відповідного рішення судом. На цьому вона наголосила в ефірі "Панюта. Підсумки", передає 24 Канал.
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Законних інструментів для цього немає
За словами Катерини Рожкової, інформація, яка стосується кожної окремої людини, яку зберігають банки, може розкриватися лише в окремих випадках. Здебільшого цього можна добитися через суд.
Я хочу вірити, що до цього не дійде. Ми себе позиціонуємо як цифрову країну, я не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій, мають бути залучені інші механізми. І ті бази даних, які мають наші військкоми, плани мобілізації – що цього можна в цивілізований спосіб досягти,
– зазначила Рожкова.
Звернімо увагу, що глава Нацбанку Андрій Пишний раніше заявляв, що законопроєкт про мобілізацію регулятор взяв до відома. Він додав, "якщо буде потреба – візьмемо участь у дискусії".
Посилення мобілізації в Україні
- Звернімо увагу, що у грудні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт. Він передбачає посилення мобілізації. Наразі відповідний документ перебуває на розгляді Комітету.
- Частина того, що йшлося у початковій версії документа, зазнає змін. Власне, наразі точаться палкі та емоційні дискусії щодо того, яким має буди закон у результаті.
- Зокрема, законотворці пропонують посилити адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачану за порушення правил військового обліку. Так, порушнику може загрожувати штраф у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень.
- Також законодавці пропонують у початковій версії законопроєкту доручити вручення повісток співробітникам поліції. Зауважимо, що глава Нацполіції Іван Вигівський раніше заявив, що представники правоохоронних органів брати на себе ініціативу самостійно роздавати повістки не готові. Зокрема тому, що у них під час воєнного стану значно зросла кількість роботи.
- Це ще не все. У законопроєкті пропонують вручати повістки через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також їх хочуть надсилати через електронну пошту. Разом з тим міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров заперечив, що повістки надходитимуть через застосунок "Дія".