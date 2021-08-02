Будуть ще, – Арестович про кадрові перестановки в ЗСУ

2 серпня 2021 , 10:02
Читать новость на русском

Джерело:

"Дом"

Олексій Арестович заявив, що кадрові зміни у Збройних силах продовжуватимуться. Він аргументував це тим, що військова загроза нікуди не поділася та на неї треба відповідати.

Спікер української делегації в ТКГ заявив, що підбирають людей, які можуть виконати ці завдання. Про це Олексій Арестович сказав під час інтерв'ю. 

До теми Є загроза, – військовий експерт про кадрові зміни у силових структурах

Кадрові зміни в ЗСУ продовжуватимуться

Олексій Арестович розповів, що це не останні кадрові перестановки в ЗСУ. 

Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати,
– заявив Арестович.

Ба більше, він додав, що підбирають людей, "які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді".

Спікер української делегації в ТКГ також прокоментував попередні зміни в ЗСУ та пояснив, з чим це пов'язано.

Президент, коли прийшов на посаду верховного головнокомандувача, поставив керівникам відповідних відомств завдання – дорожні карти, план реформ, пункти та положення, які вони повинні були реалізувати,
– заявив Арестович. 

Через два роки відбулася оцінка посадових осіб, їх діяльності на постах. 

"Винесені персональні кадрові рішення, і підібрані люди, які наступний етап завдань можуть здійснити більш ефективно", – вважає Олексій Арестович. 

Зміни в ЗСУ: коротко

Автор: Діана Квасневська