"Будуть важкі наслідки": Франція та Німеччина пригрозили Росії у разі широкомасштабної війни

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції на зустрічі у Брюсселі чітко окреслили свою позицію щодо агресії Росії. Вони єдині у думці, що Кремль зіткнеться з "дуже важкими наслідками" у разі широкомасштабної війни проти України.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, спілкуючись з журналістами після зустрічі.

Важливо Ситуація дуже критична, – глава МЗС Австрії про активізацію військових Росії біля України

За словами Кулеби, представники Франції та Німеччини запевнили, що у разі, якщо Росія наважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, це матиме для неї дуже важкі наслідки. Дипломати домовились, що з Росією "буде проведена комунікація", щоб "демотивувати її від будь-яких агресивних дій".

Як минула зустріч глав МЗС України, Франції та Німеччини

На зустрічі мовилося про те, що конкретно можуть зробити партнери України для стримування Росії від вчинення агресивних дій. У цьому контексті сторони порушили питання про конкретні наслідки для російської економіки. Щоправда, Кулеба не уточнив, про які конкретно заходи мовилося.

Це все ми побачимо у реальному житті. Залиште простір для домовленостей,

– зауважив він.

Кулеба також сказав, що на зустрічі з колегами йому було важливо побачити, що Франція і Німеччина "дуже чітко розуміють, хто що робить, і що саме Росія зараз займається ескалацією ситуації у різних сферах".

Європа готова стримати агресію Кремля

Міністр закордонних справ України зауважив, що партнери нашої країни готові координувати свої дії, щоб стримати агресивні дії Росії. У цьому контексті Кулеба зазначив, що мовиться про ті країни, які не входять до нормандського формату,

Російські війська на кордоні України: головне

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