В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла 1 червня

На тлі дефіциту електроенергії, спричиненого російськими атаками, в Україні фіксується нестабільна ситуація в енергосистемі. Та чи будуть через це вводити обмеження у суботу, 1 червня, відповіли в Укренерго.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Однак вже завтра, як повідомили у компанії, буде введено ліміти на споживання електроенергії.

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Чи будуть вводити обмеження на використання електроенергії

Так, за даними Укренерго, вже завтра, 1 червня, по всій Україні будуть діяти ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів. Їх введуть у проміжку з 18:00 до 23:00.

Зокрема, як повідомили у компанії, у разі перевищення встановлених лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що своєю чергою обленерго розподіляють отриманий ліміт електроенергії так, щоб не перевищувати його обсяг у кожну годину. Найперше дбають, щоб зі світлом були лікарні, котельні, водоканали тощо, тобто критична інфраструктура.

Напередодні в "Енергоатомі" застерігали про нові відключення електроенергії. Адже найближчими днями в ремонт виведуть чергові енергоблоки АЕС.

Планові відключення світла можуть повернути

Як повідомили в Укренерго, в період з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як це було до початку цих атак.

Навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно і необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону.

Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових і гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів.

У компанії також стверджують, що подібне виведення на планове обслуговування атомних блоків – це необхідний захід. Це означає, що його неможливо скасувати або відтермінувати. Від цього залежить і підготовка до опалювального сезону, і ядерна безпека.