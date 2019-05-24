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      Будують менше, без дозволів і за майже київськими цінами: що зараз з ринком нерухомості Одеси

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      Ринок нерухомості Одеси 2019
      Ринок нерухомості Одеси 2019 / Колаж 24 каналу

      Що і як зараз будують в Одесі і які тенденції спостерігаються на ринку нерухомості міста у 2019-му. Про це та більше читайте далі у матеріалі.

      Нового житла будують менше

      У 2018-му в Одесі було збудовано приблизно на 30% менше житла, ніж за підсумками 2017-го року.

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      Такі дані під час спеціалізованого форуму "Ринок нерухомості Одеси: штормове попередження чи стрімкий розвиток" озвучив виконувач обов'язків директора компанії Odecon Development Роман Савченко.

      За підсумками 2018-го, на Одещині було введено в експлуатацію 568 тисяч метрів квадратних житла і майже половина від цієї цифри (282 тисячі квадратів) були збудовавані саме в обласному центрі.

      Обсяги житлового будівництва в Україні у 2018: дивіться інфографіку

      житло будівництво нерухомість житлове будівництво 2018 інфографіка

      Серед головних причин суттєвого зменшення обсягів будівництва в Одесі та області, експерти виокремлюють:

      1. вихід на ринок крупних проектів з тривалим часом будівництва,
      2. перешкоди з отримання земельних ділянок в Одесі та передмісті, зокрема, в курортних районах.

      Незаконне будівництво

      Наприкінці 2018-го після сутичок на одному зі скандальних будівництв в Одесі генпрокурор Юрій Луценко заявив про припинення на місяць усіх будівельних робіт в місті, щоб перевірити їхню законність. Представники забудовників тоді зауважили, що жодне будівництво в місті так і не було призупинене.

      На сьогодні приблизно третина усіх ЖК (32%), які зводять в Одесі, будують без дозволів на виконання будівельних робіт.

      Таку цифру під час форуму озвучив Володимир Копоть – представник компанії, яка проводить онлайн-аудит первинного ринку житла в Україні.

      За даними фахівця, приблизно 3% житлових комплексів в Одесі будують без ліцензій на виконання будівельних робіт, а понад 65% ЖК будують на землях з іншим цільовим призначенням.

      Одеса будівництво ринок нерухомості Одеси
      Кожне третє будівництво в Одесі ведеться без необхідних дозволів//Фото: Думская

      Наприкінці квітня у Львові вперше в Україні знесли незаконну новобудову.

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      Щодо тенденцій на ринку будівництва Одеси у 2019-му році, то натепер на стадії зведення приблизно 2,5 мільйони метрів квадратних житла. Проте, за прогнозами фахівців, за підсумками року в експлуатацію буде введено приблизно стільки ж житла, як і у 2018-му.

      Натомість з терміном введення в експлуатацію у 2019-2022 роках будують понад 100 житлових об'єктів і цей показник на сьогодні є найвищим з-поміж усіх обласних центрів України.

      Ціни на квартири наближаються до київських

      Ціна метра квадратного у новобудовах Одеси у рейтингу найвищих йде одразу після цін на первинці Києва. До того ж різниця між вартістю цін на первинному ринку цих двох міст суттєво скоротилася.

      Станом на початок травня, за даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, середня вартість метра квадратного у новобудовах Одеси становила 18 600 гривень за квадрат

      Для порівняння, за підсумками квітня середня ціна метра квадратного у новобудах Києва була на рівні 23 300 гривень за м2.

      За прогнозами аналітиків, впродовж найближчих років тенденція до цінового зближення на ринку новобудов Одеси та Києва збережеться.

      З огляду на темпи розвитку будівництва та суттєве зростання попиту на нові оселі в цьому курортному місті, цілком ймовірно, що в найближчі роки різниця в ціні скоротиться ще на 5-7%,
      – таку думку висловила співзасновник "Українського клубу нерухомості" Ольга Соловей.

      Порівняння цін у новобудовах Києва та Одеси

       

       

      Які прогнози?

      Одеський регіон впевнено називають одним з найперспективніших регіонів для будівництва житла в Україні. Головними перевагами є наявність морського узбережжя та розгалужена транспортна інфраструктура.

      Проте, за оцінками фахівців, говорити про стрімкий розвиток будівельної галузі регіону у найближчі роки поки немає підстав говорити. Серед причин таких песимістичних прогнозів, зокрема корупційні перешкоди для створення прозорого ринку.

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      Теги: Будівництво Скандальні забудови Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Одеси Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
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