"Дуже показова": у МЗС прокоментували заяву Путіна про "буферну зону" в Україні

22 травня Путін на зустрічі з урядовцями заявив про ухвалене рішення щодо створення "буферної зони" вздовж кордону з Україною. Диктатор наголосив, що, мовляв, російські військові вже почали виконувати це завдання.

Речник МЗС під час брифінгу прокоментував чергову погрозу від очільника Кремля. Георгій Тихий наголосив, що у цій агресивній заяві немає нічого нового. Раніше вже Путін озвучував подібне. Втім, зараз змінився контекст, передає 24 Канал.

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Що сказав Тихий

Посадовець вказав, що цього разу заява диктатора про створення "буферної зони" в Україні була показовою. Адже вона пролунала на тлі закликів США, Європи та Києва до мирного процесу та повного тривалого припинення вогню.

Подібні заяви Росії, підкреслив Тихий, демонструють всьому світові, що Путін є єдиною "першопричиною цієї війни і єдиною причиною, чому ця війна досі триває".

Також речник МЗС додав, що "буферна зона" може бути на території Росії. Саме для цього Україна проводить Курську операцію.

Очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга і собі прокоментував заяву Путіна.

Ці нові агресивні заяви явно відкидають мирні ініціативи й демонструють, що Путін був і залишається єдиною причиною, через яку триває кровопролиття. На нього слід чинити ще більший тиск, аби припинити цю війну,

– написав чиновник у соцмережі "Х".

До слова, виступ диктатора прокоментували і в РНБО. Там теж зауважили, що нового Путін не казав. Він просто вкотре показав, що не хоче припиняти вогонь.