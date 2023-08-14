"Дистанційка з Маямі": у Раді зареєстрували постанову про звільнення Буглака

Члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака хочуть звільнити. У Раді вже зареєстрували відповідну постанову.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Крім того, Буглаку особисто можна й не подавати заяву про звільнення, адже це за нього можуть зробити інші чиновники, передає 24 Канал.

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Буглака хочуть відправити у відставку

У Раді офіційно вже зареєстрували постанову про звільнення члена ЦВК Буглака, який поїхав жити з родиною в американський штат Флорида і за цей час отримав півтора мільйона з бюджету.

Згідно з Законом України про ЦВК, у статті про підстави та порядок припинення повноважень члена Комісії мовиться, що:

подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади з підстав, передбачених пунктами 2 – 10 частини четвертої цієї статті, вноситься Головою Комісії Президенту України;

при виникненні підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, Президент України у тридцятиденний термін вносить до Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії.

Постанову про звільнення Буглака внесли нардепи "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко та Артур Герасимов. В ЄС також наголосили, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту "Схеми", "є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики".

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