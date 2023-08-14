"Дистанційка з Маямі": у Раді зареєстрували постанову про звільнення Буглака
Члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака хочуть звільнити. У Раді вже зареєстрували відповідну постанову.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Крім того, Буглаку особисто можна й не подавати заяву про звільнення, адже це за нього можуть зробити інші чиновники, передає 24 Канал.
Дивіться також Скандал з сином нардепки від "Слуги народу", який покинув Україну: він вирішив скласти мандат
Буглака хочуть відправити у відставку
У Раді офіційно вже зареєстрували постанову про звільнення члена ЦВК Буглака, який поїхав жити з родиною в американський штат Флорида і за цей час отримав півтора мільйона з бюджету.
Згідно з Законом України про ЦВК, у статті про підстави та порядок припинення повноважень члена Комісії мовиться, що:
- подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади з підстав, передбачених пунктами 2 – 10 частини четвертої цієї статті, вноситься Головою Комісії Президенту України;
- при виникненні підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, Президент України у тридцятиденний термін вносить до Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії.
Постанову про звільнення Буглака внесли нардепи "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко та Артур Герасимов. В ЄС також наголосили, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту "Схеми", "є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики".
Скандал навколо Торохтія: що відомо
- Нардеп від "Слуги народу" опинився у центрі скандалу. Неодноразово у мережі повідомляли, що Торохтій під час воєнного стану виїжджав до Болгарії.
- Депутат також отримував по 30 тисяч гривень на компенсацію житла. І це попри те, що дружина нардепа змінила 3 авто класу "люкс" під час війни. Вартість останньої автівки могла сягнути майже 200 тисяч доларів.
- Нині Давид Арахамія ініціює виключення Богдана Торохтія з партії та вимагає, аби він склав мандат. Також він наполягає, аби нардеп повернув усі гроші до держбюджету, які отримав на компенсацію житла.