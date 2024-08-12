Зеленський вперше підтвердив проведення операцій у Курській області

Володимир Зеленський 12 серпня провів Ставку Верховного головнокомандувача. Під час засідання головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про операції у Курській області.

Таким чином президент України офіційно підтвердив, що наші захисники проводять відповідні дії у цьому російському регіоні. Загалом прорив кордону у Курській області стався ще 6 серпня.

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Що сказав президент про операції в Курській області

Український лідер підкреслив, що на ставці Олександр Сирський доповів щодо оборонних дій на фронті та операції в Курській області.

Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції,

– заявив Зеленський.

Окрім того, глава держави зауважив, що була доповідь економічного блоку, зокрема, першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко.

"Збільшуємо частку українського виробництва в державних закупівлях. Уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5 – 10 років", – зазначив президент.

Окрім того, український очільник розповів про ще кілька доручень, які він здійснив. Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС Зеленський доручив підготувати чітку й прозору стратегію повернення наших людей з російського полону, а Міністерству оборони та дипломатам – представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території.

До слова, Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 серпня розповідав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав йому за день уже кілька разів. Ці доповіді стосувалися фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Таким чином президент також натякав про операції ЗСУ у Курській області.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський намагався натякати про проведення операцій ЗСУ у Курській області. Спочатку генерал 8 серпня виклав у своєму телеграм-каналі фото, й підписав його так: "Працюю у вихідному районі".

Уже згодом, 11 серпня, Сирський також заінтригував мережу цікавим фото, до якого додав загадковий підпис – "Продовжуємо операцію". На фото головнокомандувач ЗСУ вивчав оперативну ситуацію на лінії фронту за допомогою мапи.