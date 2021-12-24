Була лише одна спроба цього року встановити контакт, – Єрмак про дзвінки Путіну
Джерело:"Фокус"
Андрій Єрмак розповів, що Володимир Зеоенський ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що на його дзвінки чекають та готові відповісти.
Глава ОП Єрмак розповів, що у 2021 році була лише одна спроба встановити контакт з Володимиром Путіним. Однак розмова таки не відбулася.
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Наш президент ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що на його дзвінки чекають і готові відповісти. Була лише одна спроба цього року встановити контакт,
– заявив Єрмак.
Глава ОП зауважив, що вже не пам'ятає, чому розмова не відбулася.
Єрмак про розмову з Козаком
Глава ОП зауважив, що він розмовляв з заступником голови адміністрації російського президента Дмитром Козаком "тиждень тому".
Окрім того, нова розмова вже запланована. За словами Єрмака, вони обговорюють те, що відбувається у ТКГ, та ініціативи України.
Ініціативи України у ТКГ
Єрмак зауважив, що Україна представила у ТКГ 3 дуже важливі ініціативи.
- Повернення до режиму припинення вогню.
- Питання двох КПВВ – "Щастя" та "Золоте". З українського боку вони давно вже готові та зроблені на дуже високому європейському рівні.
- Третє – обмін полонених. Українська сторона вчергове передала у ТКГ списки людей на визволення. Мовиться про близько 100 людей.
У ТКГ домовилися про припинення вогню на Донбасі
- У Міноборони розповіли, що під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились й далі дотримуватися угоди про режим тиші на Донбасі.
- Формально домовленості діють ще з 27 липня 2020 року. Водночас російські бойовики регулярно порушують режим тиші. Зокрема, використовуючи заборонену зброю.
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