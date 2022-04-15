Була "Москва" – тепер нема, – глава Держприкордонслужби потролив Росію та її затонулий крейсер

15 квітня 2022 , 10:18
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Дайнеко

Крейсер "Москва" 13 березня загорівся, а днем пізніше – затонув. У Держприкордонній службі потролили Росію із її затонулим кораблем.

Тож тепер від крейсера "Москва" залишилось хіба лише "ква". Так на своїй сторінці у фесбуці написав Сергій Дейнеко – глава Держприкордонслужби.

До слова "Москва" – це не просто корабель, – Мусієнко пояснив надзвичайний успіх України

Він нагадав, як "морські орки" полюбляли зафарбовувати назви і бортові номери.

Була "Москва" – тепер нема. "Ква-кнула", згубивши перші літери,
– зазначив він. 

Також він згадав й приказку "як ви яхту назвете, так вона і попливе".

"Бо не має чого погрожувати, можна і від Нептуна отримати. Недаремно ж захисники Зміїного ще 24 лютого вказали цьому російському кораблю тепер відомий на весь світ курс", – додав Дайнеко. 

І підкреслив, що іншій Москві – та, що столиця, – за все скоєне, теж не варто розслаблятися, оскільки "коктейль Молотова може обернутися коктейлем Наполеона 1812 року розливу". 


"Москва" затонула / Фото з фейсбуку Дайнеко

"Москва" затонула: що треба знати

До теми – у ЗСУ прокоментували знищення "Москви": дивіться відео

 

Автор: Аліна Оліховська