Була "Москва" – тепер нема, – глава Держприкордонслужби потролив Росію та її затонулий крейсер
Джерело:фейсбук Дайнеко
Крейсер "Москва" 13 березня загорівся, а днем пізніше – затонув. У Держприкордонній службі потролили Росію із її затонулим кораблем.
Тож тепер від крейсера "Москва" залишилось хіба лише "ква". Так на своїй сторінці у фесбуці написав Сергій Дейнеко – глава Держприкордонслужби.
До слова "Москва" – це не просто корабель, – Мусієнко пояснив надзвичайний успіх України
Він нагадав, як "морські орки" полюбляли зафарбовувати назви і бортові номери.
Була "Москва" – тепер нема. "Ква-кнула", згубивши перші літери,
– зазначив він.
Також він згадав й приказку "як ви яхту назвете, так вона і попливе".
"Бо не має чого погрожувати, можна і від Нептуна отримати. Недаремно ж захисники Зміїного ще 24 лютого вказали цьому російському кораблю тепер відомий на весь світ курс", – додав Дайнеко.
І підкреслив, що іншій Москві – та, що столиця, – за все скоєне, теж не варто розслаблятися, оскільки "коктейль Молотова може обернутися коктейлем Наполеона 1812 року розливу".
"Москва" затонула / Фото з фейсбуку Дайнеко
"Москва" затонула: що треба знати
- 13 квітня Олексій Арестович повідомив, що горить крейсер "Москва".
- Наступного дня у ЗСУ офіційно заявили, що у корабель поцілила українська ракета "Нептун". Судно "перекинулося і почало тонути".
- Навіть у державі-агресорці ввечері 14 квітня підтвердили, що флагман "Москва" затонув.
- Ліквідація "Москви" майже на 25% знизила кількість залпу ракет росіян у Чорному морі. Про це повідомили в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень.
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