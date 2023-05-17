Путін – законна ціль: Буданов розповів, чи були спроби його ліквідувати

Від початку російсько-української війни у всіх нормальних людей є мрія стосовно того, аби не стало президента Владіміра Путіна. У розвідці сказали, чи є кремлівський карлик законною ціллю для України та чи робила наша держава якісь спроби його ліквідувати.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав чергове інтерв'ю, у якому зазначив, що для України президент ворожої держави є цілком законною ціллю. Однак разом з тим він, вочевидь, не бачить сенсу у тому, аби пробувати скоювати на нього замахи.

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Навіщо?

За словами головного розвідника нашої країни, теоретично можна ліквідувати будь-яку людину, зокрема, диктатора ворожої держави. Однак постає запитання щодо доцільності таких намірів.

Авжеж (Путін є законною цілою – 24 Канал). Але чи робить України спроби його знищення. Ні, не робить. Чи є об'єктивна можливість. Це важке запитання. Воно суто теоретичне. Чи реально знищити якусь людину. Реально? Реально,

– констатував Буданов.

Власне, він не пояснив, чому Путіна не обов'язково ліквідовувати та це не є пріоритетом.

Однак можемо припустити, що йдеться тут, зокрема, про те, що Росія уже 300 років веде війну проти України. За цей час був на "престолі" не лише кремлівський карлик.

Буданов про ліквідацію Путіна: дивіться інтерв'ю з главою ГУР на каналі ISLND TV

Чи був замах на Путіна