Було 4 ракетні удари по Харкову і району: прокуратура показала наслідки нічної атаки

Окупанти у ніч на 25 травня атакували Харків та район, попередньо, балістичними ракетами типу С-300. Зафіксовані влучання по будівлі ліцею, у промисловій зоні, а також на відкритій місцевості.

У прокуратурі повідомили, що ворог атакував Харків та район приблизно о 1:00. Окупанти завдали 4 ракетних ударів.

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Наслідки атаки на Харків і Харківський район

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, попередньо, російська армія вдарила балістичними ракетами типу С-300.

У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих,

– зазначили у прокуратурі.

Внаслідок атаки у Харкові пошкоджені 15 приватних автомобілів та фасад 9-поверхового житлового будинку.

У Харківському районі є 2 влучання на відкритій місцевості. На щастя, травмованих у районі також вдалося уникнути.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.

Наслідки атаки росіян на Харків та район: дивіться відео

До слова, остання повітряна тривога на Харківщині тривала аж 6 годин – з 21:33 по 03:33. Вночі місцеві жителі повідомили про серію вибухів, яку згодом підтвердила і місцева влада. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені ліцей, багатоповерхівка та автівки.

Масована атака на Харків 23 травня

23 травня ворог масовано атакував Харків і область. Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 05:27. Повітряні сили тоді попереджали про активність авіації окупантів. У Харкові вибухи почули о 10:27. Згодом міський голова уточнив, що місто сколихнула серія вибухів.

Крім того, що росіяни атакували Харків, тоді під обстріл потрапили також Золочів і Люботин. Загалом повідомляли про мінімум 15 ракетних ударів. Усього внаслідок атаки загинули 7 людей, ще понад 20 – постраждали.

Дві ракети влучили в одну з найбільших типографій повного циклу в Європі – Фактор-друк, яка належить групі Фактор, де друкувалися книги видавництва Vivat, а також більшості українських видавництв.

Окупанти поцілили і по залізниці, 6 людей отримали поранення.