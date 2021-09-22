Було моторошно, – Шефір вперше прокоментував замах на себе
Джерело:24 канал
Помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір вперше відреагував на обстріл свого автомобіля. Він переконаний, що мета замаху полягяла у залякуванні вищого ешалону влади.
Шефір виступив під час брифінгу глави МВС Дениса Монастирського. Він розповів, що "було моторошно".
Важливо Обстріл авто Шефіра під Києвом: усе, що відомо про замах на помічника Зеленського
Поранений водій не зупинився
За словами помічника Зеленського, поранений водій поїхав далі. Довелось пришвидшитись.
"Не розумію причин. Розумію, що їхали...Раптом почули постріли. Водій – молодець", – сказав Шефір.
Потім Шефір подзвонив у поліцію та міністру внутрішніх справ. Натомість "швидка" забрала водія.
Хотіли залякати владу
Політик зазначив, що чув "ідіотські" версії щодо нападу. Він наголосив, що ніяких конфліктів у команді немає.
Все, що можу сказати про свою думку. Замах здійснили з метою залякування вищого ешалону влади,
– сказав Шефір.
Проте, за його словами, Зеленського не залякаєш.
Шефір прокоментував замах, дивіться відео:
Обстріл авто Шефіра: що відомо
- Між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині, 22 вересня невідомі обстріляли машину помічника Володимира Зеленського. Вони випустили понад 10 куль по авто.
- Поранили водія, його вже прооперували.
- Як розповів ЗМІ глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Сергій Шефір їздив як сам, так і з водієм. Однак державною охороною він не користувався. За словами Арахамії, машину чекала засідка біля лісу.
- Поліція шукає нападників. Відкрили справу про замах на життя.
- На напад відреагував і президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває в США. Політик наголосив, що "передавати привіт пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість", а відповідь же буде сильною. Післля виступу на Генасамблеї ООН Зеленський повернеться до Києва.
На Київщині обстріляли авто Шефіра, дивіться відео: