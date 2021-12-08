Бундестаг оваціями провів Меркель з посади канцлера Німеччини: вражаюче відео
8 грудня 2021 , 19:10Читать новость на русском
Джерело:The Telegraph
Після 16 років правління Ангела Меркель офіційно покинула пост канцлерки Німеччини. У Бундестазі політикиню вшанували тривалими оплесками.
Їй на зміну прийшов лідер соціал-демократів Олаф Шольц. Його кандидатуру підтримали 8 грудня.
Читайте також Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини
Овації тривали хвилину
Утім, перш ніж перейти до голосування, очільниця німецького парламенту повідомила депутатам, що на почесній трибуні присутня Ангела Меркель, яка була канцлером впродовж 16 років.
Політикиня піднялася з крісла, у відповідь Бундестаг вибухнув оплесками – овації тривали хвилину.
Згодом Ангела Меркель офіційно передала повноваження Олафу Шольцу в приміщенні канцелярії.
Меркель оваціями провели з посади канцлера у Бундестазі: дивіться відео
Новий уряд Німеччини: що відомо
- У Німеччині 8 грудня сформували новий уряд країни. Його очолив 63-річний Олаф Шольц з Соціал-демократичної партії. Саме він замінив на посаді Ангелу Меркель.
- Водночас віцеканцлером Бундестагу став представник німецької партії "зелених" Роберт Габек.
- Переможці виборів – соціал-демократи – сформували коаліцію, яку вже назвали "світлофорною" – з партією "зелених" та вільними демократами. Блок ХДС/ХСС залишили за бортом.