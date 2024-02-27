"Макрон – рушійна сила, а канцлер – гальмо": у Бундестазі розкритикували Шольца
Джерело:ntv
У Бундестазі розкритикували канцлера Німеччини Олафа Шольца, назвавши його "гальмом" у зусиллях на підтримку України. Водночас президента Франції Еммануеля Макрона назвали "рушійною силою".
З такою заявою виступила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн. Вона також похвалила Макрона за його зусилля на підтримку України.
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В Бундестазі назвали Шольца "гальмом"
Голова Бундестагу вважає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц є своєрідним "гальмом" у питанні зусиль на підтримку України. Так, коментуючи заяву Макрона про можливе введення військ НАТО в Україну, Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн наголосила, що Макрон є рушійною силою у цьому.
Німеччина, безумовно, не зобов'язана поділяти цю оцінку, але вражає те, що Макрон є рушійною силою. Канцлер – гальмо,
– заявила голова Бундестагу.
Вона також додала, що, вочевидь, вплив застереження Путіна проти прямого втручання Заходу у повномасштабну війну в Україні виявився сильнішим у Берліні, ніж у Парижі.
Шольц проти відправки військ НАТО в Україну та ракет Taurus
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти відправки військових НАТО та ЄС в Україну. Він заявив, що "жодних військ на землі, жодних солдатів, відправлених європейськими державами або країнами НАТО на українську землю, не буде".
- Він також виступив проти надання далекобійних ракет Taurus Україні. За словами канцлера Німеччини, це буцімто може втягти його країну у війну проти Росії.
- Водночас у Бундестазі рекомендували надати Україні системи дальньої дії для завдання "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Як наголосив народний депутат Єгор Чернєв, мовиться саме про далекобійні ракети Taurus.