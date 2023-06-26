Ми знатимемо про активність, – Кузан оцінив загрози від Пригожина на кордоні з Білоруссю

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин та частина його найманців перебуватимуть у Білорусі. Тому зараз говорять про загрозу нападу вагнерівців на Північ України. Однак зеки Пригожина зараз загрожують лише білоруському диктатору Алєксандру Лукашенку.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, зараз на Півночі України не фіксують загострення.

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"Я слідкував би за заявами ГУР, бо саме вони мають всю інформацію. Станом на зараз не фіксується будь-якого загострення з Півночі чи перекидання підрозділів Пригожина. У будь-якому випадку ми точно знатимемо, куди та хто переміщується на наших північних кордонах", – наголосив він.

Загроза для Лукашенка

Сергій Кузан вважає, що перебування Пригожина та його найманців у Білорусі точно може боятись Лукашенко. Вагнерівці мають величезний досвід повалення режимів у країнах Африки.

Пригожин та еліти змогли натиснути на Путіна та його оточення, то у цьому випадку хай краще Лукашенко та його оточення боїться групи бойовиків, яка займалися скиданням режимів в Африці. Бійці ПВК "Вагнера" можуть бути спрямовані проти Лукашенка,

– припустив військовий експерт.

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