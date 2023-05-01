Росії довелося вивести цілий підрозділ з фронту через масовий бунт: деталі від ГУР

"Київ за 3 дні" перетворився на справжнє пекло з величезними втратами для терористичної армії Росії. Однак не варто недооцінювати ворога, який має ще багато заліза і броні, але зовсім не сучасну армію до того ж з низьким моральним та мотиваційним рівнем.

Про це 24 Каналу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він розповів про бунти, які зчиняються серед військових окупаційної армії.

Зверніть увагу "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ

Попри те, що Росія за рік повномасштабного вторгнення кількість особового складу навіть наростила, але найкращі її частини в ході цієї війни Путін уже знищив, зауважив Юсов.

Знищили, звісно, наші сили оборони, але наказ, чому вони тут опинилися, віддав російський диктатор і його режим,

– додав спікер.

За словами представника розвідки, зараз в Росії досить значний окупаційний контингент, який намагаються вчити і реалізовувати злагодження. Але в цілому неможливо порівняти російську армію станом на сьогодні і станом на до 24 лютого 2022 року. Мовиться і про зразки озброєнь, про запаси ракетних озброєнь, зокрема і високоточних, про навчених кадрів та багато інших складових.

Бунт в російській військовій частині

Юсов наголосив, що морально-психологічний стан ворога зараз є просто жалюгідним. Він розповів, що днями в одній із військових частин на Мар'їнському напрямку був бунт російських свіжомобілізованих, які відмовилися виконувати накази і брати участь у штурмових діях через погане забезпечення.

Перед страхом такої реакції російське командування вирішило поки що вивести цю частину із зони бойових дій.

Це означає, що навіть в такій армії, де голос простого бійця нічого не вартий, злагоджені дії для захисту своїх прав можуть працювати. Тому, росіяни, не зупиняйтесь, і далі вимагайте виведення військ і зупинення з боку Путіна цієї безглуздої війни, на який ви загинете безумовно,

– наголосив спікер.

Він повідомив, що все більш поширеними стають випадки заховання в ямах, загороджувальні загони та позасудові розправи, які практикують проти своїх же. Це усе головні стимули, якими сьогодні годують російських окупантів. Російська армія зараз – це переважно "допотопна орда".

В розвідці розповіли про бунт окупантів: дивитись відео

В російській армії з кожним днем стає все більше проблем