Подоляк сказав, чи може Пригожин перейти на бік Лукашенка

Диктатор Алєксандр Лукашенко прийняв у Білорусі Євгєнія Пригожина та його найманців. Нелегітимний білоруський лідер не наважиться керувати ПВК "Вагнера" через власні страхи та брак засобів для її утримання.

Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він переконаний, що Лукашенко дуже злякався заколоту вагнерівців, який відбувся у Росії.

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Вагнерівці пішли проти "хазяїна"

Михайло Подоляк переконаний, що Лукашенко не захоче фінансувати бойовиків, які вже пішли проти дикататора Владіміра Путіна. Його дуже налякали події у Росії.

Пригожин пішов на заколот проти свого "хазяїна". Для нього Лукашенко – це ніхто. Лукашенко – це маленька істота, яка має публічні пропагандистські впливи, але не має жодних істотних ресурсів. З будь-якого куточка Білорусі до Мінська можна буде пройти за 5 – 6 годин та взяти під контроль усе, що розташоване у місті,

– пояснив він.

Посадовець підкреслив, що Лукашенко не буде тримати у Білорусі велику частину вагнерівців. Частина найманців Пригожина перейде до міноборони, інші – у росгвардію або спробують втекти до Африки.

"Я думаю, що це буде мати такий вигляд: маленька кількість інструкторів ПВК "Вагнера", офіси на території Мінська чи іншого населеного пункту. Вони надаватимуть послуги у Мар'їній Горці, де розташована чи не єдине боєздатна бригада спецпідрозділу Білорусі, з консультування, як поводити себе на сучасній війні", – припустив радник голови ОПУ.

Подоляк про вагнерівців у Білорусі: дивіться відео

Білорусь все отримує від Росії

Радник голови ОПУ зазначив, що Пригожин отримував на утримання своїх найманців величезні кошти, озброєння та окремо заробляв на цьому. Водночас Білорусь не має можливості фінансувати вагнерівців у такому обсязі.

Білорусь все отримує з Росії. Було б дико, якби Росія повністю розірвала ПВК "Вагнера", але дала гроші Лукашенку фінансувати збройну групу, яка може у будь-який момент проявити нелояльність до Лукашенка чи Росії,

– сказав Подоляк.

Низка країн визнала ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Нещодавно Владімір Путін визнав, що Кремль фінансував найманців Пригожина. У такий спосіб державна військова компанія Росії має терористичний статус.

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