Це точно не останній похід на Москву: чи може Пригожин зважитися на новий заколот

Після невдалого заколоту Євгєній Пригожин продовжує давати інфоприводи, робить нові заяви. Ватажок вагнерівців може "добити" диктатора Владіміра Путіна інформаційно, але для нового бунту потрібен новий Пригожин.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, антипутінські олігархи можуть допомогти Пригожину фінансово.

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Для нового бунту – новий Пригожин

Давидюк зазначив, що Путін викинув Пригожина з російського інфопростору. Однак власник ПВК "Вагнера" має свої медіа, телеграм-канали, де він просуває свої заяви.

Це був точно не останній похід на Москву. Самому Пригожину можна зараз розпочати антипутінську кампанію. За неї антипутінські олігархи, які б хотіли зайняти його місце або завести на його місце своїх політиків, могли б дати кілька мільярдів, щоб Пригожин продовжував інформаційну кампанію проти Путіна,

– припустив він.

Політолог вважає, що Пригожин може інформаційно розхитати ситуацію в Росії, однак для нового бунту потрібна вже нова особа.

Давидюк про заколот Пригожина: дивіться відео

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