Теж лояльні до Путіна: політолог припустив, які групи впливу стоять за Пригожиним

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин не міг організувати бунт своїх найманців самостійно. Йому допомогли деякі представники ФСБ, які пов'язані із президентом "Роснафти" Ігорєм Сєчіним та кількома іншими особами.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, ці особи спровокували Пригожина на заколот, але вони також лояльні до Путіна.

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"Це частина "ФСБ-шників", які певною мірою пов'язані із Сєчіним та кількома іншими особами. Вони так само лояльні до Путіна, але зрозуміли, що потрібно змінювати ситуацію. Спровокувавши цю історію, вони показали всім іншим елітам, що Путін – вже не варіант", – вважає політолог.

Путін умовно при владі, але керують інші

Рейтерович зазначив, що ці групи впливу хотіли показати, що для влади потрібен хтось молодший. Однак вони не планують знищувати Владіміра Путіна.

Вони не збираються його знищувати. Хочуть його залишити умовно при владі, зробити той транзит, про який говорили багато років. Він відійде в сторону, але керувати будуть вже інші люди,

– пояснив він.

Політолог підкреслив, що цим особам було важливо викликати відповідну реакцію у російського суспільства. Їм це вдалось, адже над Путіним у країні-агресорці вже усі сміються.

"Це було спровоковано, але це історія про боротьбу різних груп впливу, які борються за владу. Всі вони є людьми, які ненавидять Україну, Захід та готові продовжувати війну", – наголосив Рейтерович.

Увечері 23 червня Євгеній Пригожин оголосив війну міноборони Росії. У ніч на 24 червня вагнерівці захопили всі військові об'єкти у Ростові, включно з аеродромом, досягли успіху у Воронежі та дійшли на відстань 200 кілометрів до Москви.

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Хотіли "заробити бали" в очах Заходу

На думку Рейтеровича, такий "переворот" міг мати мету вибудувати інші стосунки із Заходом після того, як певні особи "безболісно" заберуть владу. Однак на отримання влади їм потрібен час.

Якщо їм буде це вдаватись зі складнощами, а, найімовірніше, так і буде, вони будуть готові закінчити війну проти України, піти з окупованих територій та подати це населенню як великий здобуток та "заробити бали" в очах Заходу. Тут цинічний розрахунок,

– додав політолог.

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