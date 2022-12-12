Бут продав Путіна, в іншому разі США його б не відпустили, – Давидюк
США і Росія домовилися про обмін ув'язненої американської баскетболістки Бріттні Грайнер на торговця зброєю Віктора Бута. Посередниками у переговорах виступили Саудівська Аравія та ОАЕ.
У стрімі на 24 каналі політолог Микола Давидюк прокоментував, що в цьому обміні перевага за США, адже баскетболістка порядна та тямуща людина, а не торговець зброєю.
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Експерт додав, що Бута можуть вбити "новачком" за пів року або, можливо, дадуть пожити 2 роки, щоб все призабулося.
Чи відпустили б США, не вибивши з Бута компромат на Путіна? Ніколи в житті. Бут здав Путіна й поїхав. Бут це подвійний агент – буде працювати на США. Коли треба буде, присилатиме інформацію,
– повідомив Микола Давидюк.
Він зазначив, що США ніколи б не відпустили збройного барона, не витягнувши з нього інформацію. Так само з Фірташем, якщо його відпустять або далі будуть залишати у Відні, – це буде означати, що він почав працювати із США.
Дивіться повний стрім з Миколою Давидюком на ютубі 24 каналу:
Новий тренд серед путінської еліти
За словами Миколи Давидюка, путінські еліти посипалися – всі здають Путіна. В 90-х був тренд приватизувати заводи, а зараз "здай Путіна" й отримай від Заходу олігархічну індульгенцію, тобі пробачать всі гріхи.
Захід скаже: "Де в Путіна офшор? Де Путін сидить? Які в Путіна больові точки?". Перші десять, двадцять олігархів, які здадуть Путіна, – отримають Західні індульгенції й будуть жити довго та щасливо. Путіна не буде, а жити будуть,
– пояснив Микола Давидюк.
"Є ж оточення Пабло Ескобаре, яке його здало й потім жило в Маямі до кінця життя. Гроші в них забрали? Ні, не забрали, все було нормально. Всю сімʼю Саддама Хусейна розстріляли? Всіх пересаджали? Частина сімʼї Хусейна, яка на чартері між Міланом й Лондоном літала 20 років, ніхто чогось не згадує. То вже потім літак впав й вони розбилися, щось пішло не так. Але ж таке було", – пригадав політолог.
На його думку, Бут більше належить до частини переговорів, в тому числі й по Україні. Це якраз тема "аміак – атомна станція".
Путіну хотілося б пустити аміак й заробити гроші, але й Заходу теж треба цей аміак. Заходу теж треба звільнити атомну станцію. Нам дуже треба звільнити атомну станцію, тому що ці мавпи з автоматами – небезпечні для всієї Європи. Я думаю, що Бут належав до звільнення атомної станції,
– розповів Микола Давидюк.
"Бут носить дуже багато путінських секретів особистих. Продаж зброї – це особистий бізнес Путіна. Так само як золото, як алмази, як торгівля людьми й зрозуміло, що газ, нафта", – додав політолог.
Що відомо про Віктора Бута
- 8 грудня відбувся обмін засудженими між США та Росією. Посередниками у переговорах про обмін виступили Саудівська Аравія та ОАЕ. І якщо в Америку додому повернулася спортсменка Грайнер, яка випадково привезла до Росії гашишну олію для вейпу, яку вживала лише за рекомендацією лікарів, то до країни-терористки повернувся "збройовий барон".
- У США існує побоювання через те, що Бут опинився на волі. Серед тих, хто вважає обмін Бута небезпечним, голова Комітету із закордонних справ Сенату від Демократичної партії Боб Менендес. Він назвав угоду "нерівноцінною".
- У мережі поширили документ про помилування президентом Джо Байденом російського торговця зброєю Віктора Бута. Його опублікував репортер CNN Кевін Ліптак.