Був біля епіцентру влучання: водію тролейбуса, який постраждав у Харкові, ампутували дві ноги

Водій тролейбуса, який зазнав поранень під час обстрілу Харкова, перебуває у важкому стані. Медикам довелося ампутувати йому дві нижні кінцівки.

В обласній прокуратурі повідомили, що водій тролейбуса був в епіцентрі влучання під час вибуху в Харкові. З-поміж інших поранених він найбільше постраждав.

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Водію тролейбуса ампутували ноги

Сам тролейбус був без пасажирів. На момент удару в ньому був лише водій.

Водій тролейбуса перебуває у тяжкому стані. Під час вибуху він був біля епіцентру влучання. Потерпілому ампутовано дві нижніх кінцівки,

– повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Щодо решти поранених, то більшість із них – перехожі. Загалом наразі відомо про десятьох постраждалих, медики надають їм допомогу. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що 4 поранених госпіталізували до лікарні.

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