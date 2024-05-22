Був біля епіцентру влучання: водію тролейбуса, який постраждав у Харкові, ампутували дві ноги

22 травня 2024, 16:17
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Джерело:

Харківська облпрокуратура

Водій тролейбуса, який зазнав поранень під час обстрілу Харкова, перебуває у важкому стані. Медикам довелося ампутувати йому дві нижні кінцівки.

В обласній прокуратурі повідомили, що водій тролейбуса був в епіцентрі влучання під час вибуху в Харкові. З-поміж інших поранених він найбільше постраждав.

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Водію тролейбуса ампутували ноги

Сам тролейбус був без пасажирів. На момент удару в ньому був лише водій.

Водій тролейбуса перебуває у тяжкому стані. Під час вибуху він був біля епіцентру влучання. Потерпілому ампутовано дві нижніх кінцівки,
– повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Щодо решти поранених, то більшість із них – перехожі. Загалом наразі відомо про десятьох постраждалих, медики надають їм допомогу. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що 4 поранених госпіталізували до лікарні.

Що відомо про обстріл Харкова

  • 22 травня близько 13:50 у Харкові пролунали вибухи, Росія завдала по місту авіаударів.
  • За попередніми даними місцевої прокуратури, російська армія вдарила по місту двома УМПБ Д30-СН. Окупанти обстріляли місто з території Бєлгородської області.
  • У Шевченківському районі зафіксували 2 влучання біля входу у кафе. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини тощо.
  • У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано цивільне підприємство.
  • Наразі відомо про десятьох постраждалих, з них 4 перебувають у лікарні.
  • На місці працюють прокурори та слідчі поліції, щоб зафіксувати воєнні злочини ворога.
  • Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Автор: Анастасія Кушпіт