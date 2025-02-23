Був стриманим у відповідях: деталі з пресконференції Володимира Зеленського

Володимир Зеленський 23 лютого, напередодні триріччя початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, провів пресконференцію. Вона тривала близько двох годин, впродовж яких президент України відповів на актуальні питання журналістів.

Більшість запитань представників ЗМІ торкалась риторики Сполучених Штатів Америки щодо України. Про це розповіла ведуча 24 Каналу Катерина Соляр, зазначивши, що також Володимир Зеленський відповів на питання щодо взаємодії Києва та Вашингтона.

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Соляр сказала, що президент України, відповідаючи на питання щодо відносин із США, був стриманим.

Відповідно можемо зробити висновки, що перемовини тривають і ще не все втрачено,

– підкреслила вона.

Також журналісти порушили питання щодо можливості України захищати себе у разі, якщо США припинять допомогу.

За словами Зеленського, якщо це відбудеться, ми втратимо 20% від загальної підтримки нашої країни. Це буде неприємним фактором, але однозначно відсутність американської допомоги не зупинить Україну.

Питання щодо виборів звучали на початку пресконференції і наприкінці.

Президент пожартував, якщо Сполучені Штати або наші партнери хочуть бачити на посту президента іншу людину, то він може піти в обмін на мир, а ще краще – на наш вступ до НАТО,

– розповіла ведуча.

Крім того, Зеленський додав, що Росія хоче бачити вибори в Україні, а США підтримують цю риторику. Однак не можна говорити, що про це вже буцімто домовились за спиною Києва.

Конституція України, як зауважив президент, не дозволяє проводити вибори тут і зараз. Відповідно, спочатку має бути зупинення активної фази війни, потім підписання документів, за якими Росія гарантує більше не нападати, репарації і вже далі тоді може йти мова про вибори в Україні і їх проведення має відбутися належним чином.

Ведуча сказала, що її питання до очільника держави стосувалося Курської області. Проте відповідь президента була доволі короткою. І це, на її думку, означає, що питання операції в Курщині зараз на порядку денному і про нього особливо не говорять.

Вона наголосила, що запитала про Курську область, тому що в Росії вірять в те, що нібито можуть повернути її військовим шляхом і не хочуть говорити про неї як про обмінну монету.

Саме тому залишається актуальними питання: на що ми готові обміняти Курську область? Наскільки вона цінна для Росії і чи хоче вона її забирати? Якщо не хоче, то що нам з нею робити – вписувати у витрати до державного бюджету на наступний рік, чи повертати під контроль України, тому що колись Курщина теж була частиною нашої країни,

– підкреслила Катерина Соляр.

Вона додала, що Владімір Путін дуже любить історичні аналогії, згадувати про Рюриковичів, і тому доречно згадати і про українське минуле Курщини.

До слова, президент України також наголосив під час пресконференції, що 24 лютого 2025 року, у треті роковини початку війни Росії проти нашої країни, може стати переломним моментом. У цей день, за його словами, до Києва прибудуть 24 комісари ЄС та дуже важливі союзники. Також будуть присутні 13 лідерів країн-партнерів.